Juergen Klopp spotkał się z dziennikarzami przed finałem Ligi Mistrzów. Trener Liverpool wypowiedział się m.in. na temat rywalizacji z Realem Madryt.

Liverpool w sobotę spróbuje pokonać Real Madryt

Finał Ligi Mistrzów ma znaczenie nie tylko piłkarskie

Więcej na ten temat powiedział Juergen Klopp

Liverpool przed wymagającym zadaniem

W 2019 roku Liverpool pokonał Tottenham i sięgnął po pierwszą od 2005 roku Ligę Mistrzów. The Reds po sobotnim meczu znów mogą świętować. Jest jednak pewien problem, który nazywa się Real Madryt. Królewscy od momentu wprowadzenia Ligi Mistrzów w obecnej formie, nie przegrali żadnego finału tych rozgrywek. Juergen Klopp wierzy, że każda seria musi się kiedyś skończyć.

– Problemem jest to, że teraz będziemy mierzyć się z zespołem, który nigdy nie przegrał finału. Kiedyś ktoś powiedział mi, że im częściej się coś wygrywa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wygra się już tego nigdy. Nie jestem pewien, czy Real Madryt myśli w ten sposób, ale marzy mi się, żeby chociaż w małym stopniu była to prawda – powiedział niemiecki trener. Pytany był on też o pozapiłkarskie znaczenie finału Ligi Mistrzów.

– Cieszę się, że to spotkanie odbędzie się tutaj [w Paryżu] z tysiąca powodów. Wojna wciąż trwa, macie racje, musimy o tym pamiętać. Spójrzmy na to w ten sposób, że ten mecz i tak się odbędzie, ale nie w Petersburgu, może to właściwa wiadomość, którą powinna otrzymać Rosja – stwierdził Juergen Klopp.

– Życie toczy się dalej, nawet kiedy starasz się je zniszczyć. Ten finał gramy dla wszystkich ludzi na Ukrainie, choć nie tylko. Jestem pewien, że niektórzy będą mogli go obejrzeć i robimy to też dla was, na sto procent – dodał opiekun Liverpoolu.

