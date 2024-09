Monaco chce zatrzymać Yamala. Sprytny plan na Barcelonę

AS Monaco - FC Barcelona to czwartkowe spotkanie pierwszej kolejki fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Ekipa z Księstwa chce urwać punkty wyżej notowanemu rywalowi. W tym celu planuje ograniczyć pole manewru gwieździe Blaugrany.

Sipa US / rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Adi Hutter i Lamine Yamal

Monaco ma plan na Yamala

Oczywistym faworytem rywalizacji AS Monaco – FC Barcelona są goście. Drużyna Hansiego Flicka to aktualny lider La Liga i jedyna ekipa, która wygrała wszystkie spotkania. Natomiast gospodarze po czterech meczach Ligue 1 ma na koncie dziesięć punktów i zajmuje 3. miejsce, za PSG (12 pkt) i Marsylią (10 pkt, ale lepszy bilans bramkowy).

Czy Monaco zdoła przeciwstawić się Blaugranie? Diario Sport twierdzi, że Adi Hutter opracował specjalny plan na to starcie. Ma on na celu powstrzymanie Lamine’a Yamala, a więc jednej z gwiazd Dumy Katalonii. 17-latek poprzedniej kolejce La Liga strzelił dwa gole i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad Gironą.

Plan Huttera zakłada wystawienie Vandersona, a więc nominalnego prawego obrońcy, na lewej stronie defensywy. Brazylijczyk ma skuteczne ograniczać pole manewru nastolatka i uniemożliwić mu tak aktywną grę w ofensywie. Czy 23-latek podoła zadaniu i wyłączy Yamala z regularnych ataków? Te pojedynki mogą być ozdobą meczu na Stadionie Ludwika II.

