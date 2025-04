FC Barcelona we wtorkowy wieczór mierzyła się z Borussią Dortmund w rewanżu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Ekipa z Bundesligi na prowadzenie wyszła już w 11. minucie spotkania.

Borussia szybko narzuciła swój styl gry

FC Barcelona przystępowała do potyczki z Borussią Dortmund w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Katalończycy wygrali pierwsze spotkanie 1/4 finału Ligi Mistrzów z przedstawicielem Bundesligi (4:0). W każdym razie niemiecka ekipa nie zamierza składać broni.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji Borussia zaprezentowała niezwykłą intensywność, z którą kłopot mieli goście. Tymczasem w 10. minucie nie popisał się Wojciech Szczęsny, który sfaulował Pascala Grossa we własnej szesnastce. Sędzia nie miał wątpliwości, że ekipie z Dortmundu należy się rzut karny. Stały fragment gry na bramkę zamienił Serhou Guirassy. Polski bramkarz został zaskoczony strzałem pod poprzeczkę i po raz pierwszy w meczu musiał wyciągać piłkę z siatki.

Wojciech Szczęsny fauluje w polu karnym! 😬 Jedenastkę na gola znakomitym strzałem zamienia Serhou Guirassy! 🎯 Imponujący start BVB! 🔥



Środkowy napastnik trafił do zespołu z Dortmundu w lipcu minionego roku z VfB Stuttgart. Kosztował wówczas 18 milionów euro. Zanim zawodnik trafił do ekipy z Signal Iduna Park, to reprezentował barwy Stade Rennes, czy Amiens, FC kolen i Lille.

W tym sezonie Guirassy wystąpił przed wtorkową potyczką w 39 meczach. Strzelił w nich 25 goli i zaliczył też dziewięć asyst. Aktualny kontrakt zawodnika z BVB obowiązuje do 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 40 milionów euro.

