fot. PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Manchester City zmierzy się w środowym hicie Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Ekipa z Premier League przystąpi do starcia z Królewskimi w roli faworyta. Przed tą potyczką swoimi oczekiwaniami dotyczącymi pierwszego spotkania 1/2 finału elitarnych rozgrywek przedstawił Raheem Sterling.

Arcyciekawie zapowiada się wtorkowa batalia w Lidze Mistrzów z udziałem Man City i Realu Madryt

Przed starciem z Królewskimi swoje zdanie na temat ekipy z Hiszpanii przedstawił Raheem Sterling

Reprezentant Anglii jest jednym z zawodników, który może decydować o ofensywnym obliczu Królewskich

Sterlig ocenił Real Madryt

Manchester City ma szanse, aby po raz drugi z rzędu wywalczyć awans do finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Josepa Guardioli przystąpią do tej potyczki po wygranym starciu Watfordem (5:1).

– Wiemy, jak dobry jest Real Madryt w Lidze Mistrzów. Nie chodzi tylko o aktualne losowanie, ale także o minione sezony. Zdobywali bramki w ostatnich minutach meczów, ale mamy piłkarzy, którzy brali udział w intensywnych meczach. Wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Myślę, że będzie ciekawie – rzekł Sterling cytowany przez oficjalną stronę internetową Man City.

– To, co wydarzyło się wcześniej, tak naprawdę nie ma znaczenia. To wszystko jest już przeszłością. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie. Nie możemy myśleć tylko o poprzednich występach Realu Madryt. Skupiamy się na nadchodzącym spotkaniu – dodał Anglik.

Starcie na Etihad Stadium odbędzie się we wtorek 26 kwietnia o godzinie 21:00. Drużyna Josepa Guardioli ma nadzieję, że powtórz osiągnięcie z 2020 roku, gdy pokonała Los Blancos na swoim stadionie 2:1.

