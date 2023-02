PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti był pod wrażeniem postawy Napoli, które zdominowało Eintracht Frankfurt w Lidze Mistrzów. Szkoleniowiec Azzurrich w pomeczowej wypowiedzi podkreślił jednak, że jego drużyna musi uważać w rewanżu, by nie być arogancką na boisku.

Spalletti ocenił mecz z Eintrachtem

Szkoleniowiec był zadowolony z gry Napoli

Włoch ostrzega swój zespół przed rewanżem

Spelletti szczęśliwy po zwycięstwie Napoli

Napoli jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po zwycięstwie 2:0 na Deutsche Bank Park z Eintrachtem Frankfurt. Bramki dla gości zdobywali Victor Osimhen i Giovanni Di Lorenzo, podczas gdy Kvicha Kvaratskhelia nie wykorzystał rzutu karnego.

– Jestem bardzo zadowolony z występu, ponieważ od początku drużyna zagrała z charakterem, przejęła kontrolę nad meczem i zrobiła to, co chcieliśmy. Nie mam żadnych uwag, chociaż mieliśmy okazję strzelić więcej bramek, ale to dobrze – powiedział Spalletti po meczu Ligi Mistrzów.

– Kluczem było to, że próbując strzelić drugiego gola, nigdy nie możemy stracić równowagi. Zespół przyjął dojrzałe podejście i jestem z tego zadowolony. Atakując nie zapominaliśmy o defensywie. Oddanie pola gry rywalowi byłoby błędem. Mój zespół spisał się naprawdę dobrze, wysoko naciskając, nie pozwalając im rozpocząć kontrataków, a ta natychmiastowa agresja była kluczowa, aby uniemożliwić im powrót do gry w tym pojedynku – kontynuował szkoleniowiec Napoli.

– Nadal uważam, że szanse na awans są 50-50, ponieważ jest mecz do rozegrania i tylko jedno wydarzenie może wszystko zmienić. Potrzebujemy pokory, ponieważ będąc przekonanym o swojej przewadze, możesz mieć do czynienia z nieoczekiwanymi sytuacjami. Arogancja jest największym wrogiem. Udowodniliśmy, że jesteśmy lepsi, ale musimy potwierdzić to w rewanżu – podsumował Spelletti.

