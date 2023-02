PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński skomentował znakomity występ Napoli w meczu z Eintrachtem Frankfurt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski uważa, że jego zespół miał pełną kontrolę nad rywalem, ale podkreśla, że Azzurri jeszcze nie awansowali do ćwierćfinału.

Zieliński skomentował mecz z Eintrachtem

Polak odniósł się do niewykorzystanych sytuacji

Rewanż za trzy tygodnie w Neapolu

Zieliński zadowolony z gry Napoli

Napoli dość gładko pokonało Eintracht Frankfurt 2:0 po golach Osimhena oraz Di Lorenzo, choć zespół z Serie A miał swoje problemy na początku spotkania. Gospodarze kończyli ten mecz w osłabieniu z powodu czerwonej kartki dla Kolo Muaniego.

– Zagraliśmy w naszym stylu. Eintracht cofnął się głębiej niż gra zazwyczaj, a to stworzyło sporo przestrzeni dla nas, również, aby w rozgrywaniu brali udział obrońcy – mówił po meczu Piotr Zieliński.

– Pierwsze pół godziny nie były łatwe, ale potem przejęliśmy kontrolę i utrzymaliśmy ją do końca spotkania. Niewykorzystany rzut karny to nic nadzwyczajnego, to się zdarza. Natomiast mieliśmy jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku i przypieczętowania awansu. Tak się jednak nie stało i w Neapolu zagramy kolejne trudne spotkanie. Myślę, że poradzimy sobie w nim równie dobrze, jak dziś – kontynuował reprezentant Polski.

Napoli jest niekwestionowanym liderem Serie A z 15-punktową przewagą nad Interem i z jedną nogą stoi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Czy naprawdę może sięgnąć po dublet w tym sezonie? – Z trenerem dokonujemy wyjątkowych rzeczy. Wierzę, że możemy wygrać to, czego nie udało nam się w poprzednich sezonach – odparł Zieliński.

Azzurri przegrało tylko dwa mecze w tym sezonie z Interem w Serie A oraz Liverpoolem w Lidze Mistrzów oraz odpadli z Pucharu Włoch po przegranych rzutach karnych z Cremonese.

