Liga Mistrzów 2021/22 – losowanie fazy grupowej

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów 2021/22 odbędzie się już w czwartek (26 sierpnia) o godzinie 18:00 w Stambule. Jak poinformowała Europejska Unia Piłkarska (UEFA) gośćmi specjalnymi ceremonii będą Branislav Ivanovic i Michael Essien, którzy w przeszłości mieli okazję występować między innymi w zespole ubiegłorocznego triumfatora tych rozgrywek – londyńskiej Chelsea.

Losowanie Ligi Mistrzów 2021/22 – koszyki

Jedną z podstawowych zasad losowania Ligi Mistrzów jest brak możliwości znalezienia się w niej dwóch drużyn z jednego kraju.

W przypadku federacji reprezentowanych przez dwie drużyny, zostaną one rozlosowane w taki sposób, aby ich mecze odbywały się we wtorki i środy. W przypadku federacji z czterema lub więcej zespołami, zostaną one utworzone w pary. Będą one oparte na oglądalności telewizyjnej i zostaną ogłoszone jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii losowania.

Koszyk 1: Chelsea FC, Villarreal CF, Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Lille OSC, Sporting Lizbona

Koszyk 2: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus FC, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Sevilla FC, Borussia Dortmund

Koszyk 3: FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Lipsk, Benfica Lizbona, Atalanta Bergamo, Zenit Sankt Petersburg, Szachtar Donieck, Red Bull Salzburg

Koszyk 4: Besiktas Stambuł, Dynamo Kijów, Club Brugge, Young Boys Berno, AC Milan, Malmo FC, VfL Wolfsburg, Sheriff Tiraspol

Pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się 14 i 15 września.