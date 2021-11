fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt zmierzył się w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Sheriffem Tyraspol. Podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali 3:0 (2:0) i przypieczętowali awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Real Madryt w środowy wieczór mierzył się z Sheriffem Tyraspol

Potyczka z udziałem ekip z La Ligi i z ligi mołdawskiej miał miejsce na Stadionul Sheriff

Kolejne trafienie w elitarnych rozgrywkach zaliczył Karim Benzema

Sheriff – Real: gospodarze walczyli, ale na Królewskich to nie wystarczyło

Real Madryt przystępował do potyczki z ekipą z Mołdawiii z jasnym celem, chcąc odnieść kolejne zwycięstwo w tej edycji Champions League. Jednocześnie podopieczni Carlo Ancelottiego chcieli zrewanżować się Sheriffowi za porażkę na Santiago Bernabeu. W meczu zagrał Karim Benzema. Mimo że Francuz w środę został skazany przez przed sąd w Wersalu za winnego za współudział w szantażu Matheu Valbueny.

W pierwszych trzech kwadransach byliśmy świadkami ciekawej rywalizacji. Warunki gry dyktowali Królewscy, ale gospodarze także starali się sforsować defensywę ekipy z La Liga. Niemniej obrona Realu spisywała się w środowy wieczór bardzo dobrze. Tymczasem w 31. minucie wynik rywalizacji otworzył David Alaba, popisując się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego.

Jeszcze przed przerwą prowadzenie Królewskich podwyższył Toni Kroos. Niemiecki pomocnik wykorzystał podanie od Rodrygo, po którym oddał strzał w prawy górny róg bramki rywali. Tym samym team z Madrytu schodził na przerwę z dwubramkową zaliczką, będąc blisko czwartego zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów.

W drugiej części gry Real Madryt nie zamierzał poprzestać na tym, co osiągnął w pierwszej odsłonie. Następstwem tego był gol strzelony przez Benzemę. Doświadczony napastnik oddał świetne uderzenie sprzed poola karnego w 56. minucie i Królewscy prowadzili różnicą trzech trafień. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie i Real z 12 punktami zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.