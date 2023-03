PressFocus Na zdjęciu: Benfica Lizbona - Club Brugge KV

Benfica wygrała 5:1 z Club Brugge

Orły z Lizbony awansowały do ćwierćfinału LM

Jak spotkanie ocenili Roger Schmidt i Gonçalo Ramos?

“To kompletny zawodnik”

Benfica na Estadio da Luz broniła dwubramkowej zaliczki wywalczonej na Jan Breydel Stadion. Portugalczycy w drugim spotkaniu nie pozostawili rywalom złudzeń i wygrali aż 5:1. Na listę strzelców wpisali się Rafa Silva, Goncalo Ramos (dwukrotnie), Joao Mario i David Neres, natomiast honorowe trafienie dla gości zaliczył Bjorn Meijer.

Co po ostatnim gwizdku powiedział Roger Schmidt, trener gospodarzy?

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Od początku graliśmy otwarty futbol, nie próbując obronić wyniku z pierwszego meczu. Pokazaliśmy, że chcemy grać do przodu i strzelać bramki. Jesteśmy wśród ośmiu najlepszych drużyn w tych rozgrywkach, więc to duże osiągnięcie dla klubu i dla moich zawodników. Gonçalo Ramos wrócił do szczytowej formy. Oczywiście strzela dużo bramek, ale przede wszystkim jest kompletnym zawodnikiem. Pokazuje, że jest nowoczesnym napastnikiem, ze wszystkimi cechami, których potrzebuje piłkarz na tej pozycji.

Jak mecz ocenił Gonçalo Ramos, snajper ekipy z Estadio da Luz?

– Wydawało się to łatwe, ale wcale takie nie było. Pracowaliśmy do granic możliwości, graliśmy naszym sposobem i dzięki jakości naszego futbolu ułatwiliśmy sobie zadanie. Wielki szacunek dla Brugge. Już jesteśmy skupieni na następnej rundzie. Strzelić gola? Zawsze jest dobrze trafić do siatki, napastnik taki jak ja z tego żyje, ale najważniejsze było to, że wygraliśmy i zagraliśmy dobrze.

