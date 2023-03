Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Benfica zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Lizbończycy na etapie 1/8 finału wyeliminowali Club Brugge

We wtorek było 5:1, a w dwumeczu 7:1

Benfica kontynuuje podbój Ligi Mistrzów

W pierwszy meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge, Benfica udowodniła, że wygranie grupy w składzie z PSG i Juventusem, zdecydowanie nie było przypadkiem. Lizbończycy z Belgii wrócili mając wynik 2:0, chociaż rezultat powinien być jeszcze wyższy. Portugalska ekipa we wtorkowy wieczór na gola musiała poczekać 38 minut. Benfica wyprowadziła akcję z własnej połowy, którą sfinalizował Rafa Silva. Minął on rywali jak tyczki. To samo tuż przed przerwą uczynił Gonzalo Ramos.

Po zmianie stron Club Brugge było tak samo bezradne, jak w pierwszej połowie. Benfica kontynuowała ofensywny koncert. Przed upływem gry dubletem mógł pochwalić się Gonzalo Ramos, który przymierzył z woleja w lewy róg bramki. W 71. minucie rzut karny wykorzystał Joao Mario. Club Brugge dobił jeszcze David Neres. Brazylijczyk w 77. minucie zwieńczył zespołową akcję precyzyjnym uderzeniem. Belgijską ekipę stać było na honorowe trafienie. W 87. minucie Bjorn Meije zdobył ładną bramkę po strzale z woleja w prawy róg bramki.