San Siro nie będzie gościł finału Ligi Mistrzów. UEFA zmienia plany

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: San Siro

UEFA wybierze nowy stadion na gospodarza finału Ligi Mistrzów

San Siro zostało pierwotnie wybrane na gospodarza finału Ligi Mistrzów 2027 w maju tego roku. Jednak ze względu na planowane prace renowacyjne związane z przygotowaniami do Euro 2032, które Włochy będą współorganizować z Turcją, pojawiły się wątpliwości co do dostępności stadionu. Prace te mają rozpocząć się po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku, co koliduje z terminem finału Ligi Mistrzów.

W związku z tym lokalne władze nie były w stanie zagwarantować UEFA, że stadion będzie w pełni gotowy na czas, co skłoniło komitet wykonawczy do odebrania praw San Siro do organizacji finału.

UEFA ogłosiła, że proces wyboru nowego stadionu zostanie ponownie otwarty, a decyzja o nowym gospodarzu ma zapaść do maja 2025 roku. Choć San Siro jest jednym z najbardziej ikonicznych stadionów piłkarskich w Europie, jego przyszłość na mapie wielkich wydarzeń piłkarskich wciąż jest niepewna ze względu na konieczne modernizacje.

Z pewnością wiele innych stadionów europejskich zgłosi swoją kandydaturę do organizacji finału w 2027 roku. Obecnie trudno jednak wskazać faworyta. UEFA będzie miała wiele opcji do wyboru.

