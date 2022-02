Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah zdobył dla Liverpool FC drugą bramkę w rywalizacji z Interem Mediolan na San Siro (2:0) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dla egipskiego napastnika był to już ósmy z rzędu gol strzelony w tych prestiżowych rozgrywkach na wyjeździe.

Egipski napastnik swoją serię zaczął w listopadzie 2020 roku

Od tego czasu pokonywał bramkarzy ośmiu klubów

Do rekordzisty Cristiano Ronaldo trochę mu jednak brakuje

Salah strzela od listopada 2020

Do 75. minuty Inter Mediolan rozgrywał na San Siro kapitalne zawody. Przeważał, stwarzał sobie mnóstwo sytuacji. Miał jednak problem z oddawaniem celnych strzałów. Liverpool FC spokojnie przeczekał tą nawałnicę, by w ostatnim kwadransie zadać dwa decydujące ciosy. Najpierw w 75. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Andrew Robertsona, do siatki głową trafił Roberto Firmino. Z kolei w 83. minucie, po zamieszaniu w polu karnym, mistrzów Włoch dobił Mohamed Salah, dla którego był to ósmy z rzędu gol zdobyty poza Anfield Road.

Egipcjanin swoją imponującą serię rozpoczął 3 listopada 2020, kiedy zdobył bramkę w rywalizacji z Atalantą (5:0). W sezonie 2020/2021 wpisywał się również na listę strzelców w wyjazdowych rywalizacjach z FC Midtjylland (1:1), RB Lipsk (2:0) i Realem Madryt (1:3). W bieżących rozgrywkach z kolei kontynuował swoją passę w starciach z FC Porto (5:1, dwa gole), Atletico Madryt (3:2, dwa gole), AC Milan (2:1) i teraz w meczu z Nerrazzurich.

Przeczytaj również: Liga Mistrzów: Liverpool wypunktował Inter na San Siro

Rekord wciąż w rękach Ronaldo

29-letni napastnik nie jest jednak rekordzistą w liczbie meczów z bramkową zdobyczą w wyjazdowych meczach Ligi Mistrzów. Ten rekord dzierży Cristiano Ronaldo, który do siatki trafiał w 11 kolejnych spotkaniach. Strzelecki festiwal poza Santiago Bernabeu CR7 rozpoczął w sezonie 2012/2013 (Borussia Dortmund, Manchester United, Galatasaray Stambuł), kontynuował w rozgrywkach 2013/2014 (ponownie Galatasary, Juventus FC, FC Kopenhaga, Schalke 04 Gelsenkirchen, Bayern Monachium), a skończył w kampanii 2014/2015 (Łudogorec Razgrad, Liverpool FC, FC Basel, Schalke 04).