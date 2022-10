PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah strzelił najszybszego hat-tricka w historii Ligi Mistrzów w meczu Liverpoolu z Glasgow Rangers w środowy wieczór. Takim osiągnięciem nigdy nie mógł pochwalić się Lionel Messi.

Salah z najszybszym hat-trickiem w Lidze Mistrzów

Egipcjanin do zdobycia trzech goli potrzebował zaledwie sześciu minut i dwunastu sekund

Liverpool pokonał Glasgow Rangers aż 7:1

Salah z najszybszym hat-trickiem w historii Ligi Mistrzów

Mohamed Salah na placu gry pojawił się z ławki rezerwowych w 68. minucie spotkania. Egipcjanin potrzebował zaledwie sześciu minut i dwunastu sekund, by trzykrotnie wpisać się na listę strzelców i zdobyć najszybszego hat-tricka w historii Ligi Mistrzów. Napastnik The Reds do siatki rywala trafiał w 76., 80. i 81. minucie meczu.

Niesamowity wyczyn Salaha przyćmił dotychczasowy rekord Bafetimbiego Gomisa, który w barwach Lyonu w 2011 potrzebował ośmiu minut do zdobycia hat-tricka.

Trzeci najszybszy wynik wciąż należy do napastnika Blackburn Rovers, Mike’a Newella, który zdobywał hat-tricka strzelając bramki lewą i prawą nogą oraz główką. Udało się to w ciągu dziewięciu minut w 1995 roku. Czwarte i piąte miejsce należy do Sterlinga i Cristiano Ronaldo, którzy potrzebowali jedenastu minut.

Na kolejnym miejscu znajduje się między innymi Robert Lewandowski, który szybkie trzy bramki zdobywał jeszcze w barwach Bayernu Monachium grając przeciwko Red Bull Salzburg.

Liverpool w środę po znakomitej drugiej połowie, w której zdobył sześć goli pokonał na Ibrox Park Glasgow Rangers aż 7:1. Po tym zwycięstwie The Reds umocnili się na drugim miejscu w tabeli grupy A Ligi Mistrzów. Już w niedzielę podopiecznych Jurgena Kloppa czeka ważne starcie w Lidze Mistrzów, a ich rywalem będzie Manchester City.

