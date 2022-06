PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Lekarz reprezentacji narodowej Egiptu zaręcza, że Mohamed Salah w finale Ligi Mistrzów grał z kontuzją. Napastnik Liverpoolu doznał urazu w finale Pucharu Anglii i jego skutek odczuwał również podczas spotkania przeciwko Realowi Madryt.

Mohamed Salah doznał kontuzji podczas majowego finału Pucharu Anglii

Egipcjaninowi dozowano minuty aż do finału Ligi Mistrzów, gdzie wystąpił w wyjściowym składzie

Lekarz reprezentacji Egiptu przekonuje, że podczas starcia z Królewskimi napastnikowi wciąż nie był w pełni zdrowy

“Salah doznał kontuzji w finale Pucharu Anglii, a potem zagrał dwa mecze w dwa tygodnie”

Serca fanów Liverpoolu zadrżały w trakcie majowego finału Pucharu Anglii. Po półgodzinie gry na murawę padł Mohamed Salah. Jego miejsca zajął Diogo Jota. Badania wykazały kontuzję mięśnia przywodziciela, więc Egipcjanina wykluczono z kolejnego spotkania przeciwko Southamtpon. 30-latek wrócił do gry w starciu z Wolverhampton, gdzie wszedł z ławki rezerwowych, a tydzień później wybiegł już w wyjściowym składzie na finał Ligi Mistrzów. Salah był jednym z najaktywniejszych piłkarzy Liverpoolu, ale Anglicy i tak przegrali (0:1) z Realem Madryt. Po zakończeniu sezonu zawodnik wyruszył na zgrupowanie kadry narodowej. Lekarz reprezentacji Egiptu przekonuje, że gwiazdor jego zespołu zagrał w najważniejszym spotkaniu w klubowej piłce nożnej z kontuzją.

– Salah doznał kontuzji mięśni przywodziciela podczas finału Pucharu Anglii. Potem zagrał z Wolves i Realem, a to wszystko w przeciągu zaledwie 14 dni. Dostajemy i wysyłamy raporty medyczne na temat naszych graczy. Liverpool przekazał nam, że Salah odczuwa ból i powinien zostać prześwietlony, nie jest w stu procentach sprawny. Pytanie brzmiało, czy mógłby on zmusić się do gry bez odczuwania, że ryzykuje. Klub uznał, że może wystąpić w jednym meczu reprezentacji. Postawiliśmy na ten przeciwko Gwinei. Drugi, z Etiopią, byłby dla niego trudny z powodu długiego lotu. Nie mógłby zagrać kolejnego spotkania po zaledwie trzech dniach – powiedział Mohamed Abou El Ela.

Czy Egipcjanin w pełni zdrowia byłby w stanie odmienić ostateczny rezultat? Tego nie dowiemy się nigdy. Ta wypowiedź rzuca jednak nowe światło na finał, w którym napastnik The Reds kilkukrotnie był bliski pokonania Thibaut Courtois.

Salah w minionym sezonie rozegrał 51 spotkań. Zanotował w nich 31 bramek i 16 asyst. Po raz trzeci w karierze został królem strzelców Premier League. Zarówno dziennikarze, jak i aktywni piłkarze wytypowali go na najlepszego zawodnika minionej kampanii na angielskich boiskach.

