Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Już we wtorek Robert Lewandowski pojawi się na Allianz Arena jako piłkarz FC Barcelona. Były prezes rady nadzorczej Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge oczekuje, że kibice godnie powitają polskiego napastnika.

Po raz pierwszy od ośmiu lat, Robert Lewandowski zagra na Allianz Arena przeciwko Bayernowi Monachium

Bawarscy kibice mają zamiar zgotować Polakowi “gorące” powitanie

Były prezes FCB, Karl-Heinz Rummenigge oczekuje jednak, że RL9 zostanie godnie potraktowany w Monachium

Rummenigge skomentował powrót Lewandowskiego

Robert Lewandowski wraca na Allianz Arena w pierwszym możliwym terminie. Kibice Bayernu Monachium z jednej strony są mu wdzięczni za ponad 300 bramek w czerwono-białych barwach, które przyczyniły się do licznych sukcesów Bawarczyków, z drugiej mają do niego pretensje o to, że latem okazał brak szacunku monachijskiemu klubowi, wymuszając wręcz zgodę na transfer do FC Barcelony.

Przy okazji pierwszej wizyty Polaka w nowym klubie w Monachium, wszyscy zastanawiają się, jak przy Sabener Strasse zostanie przywitany Lewy. Fani Die Roten przy okazji środowego meczu w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan okrzyknęli 132-krtonego reprezentanta Polski najemnikiem, co może świadczyć, że w stolicy Bawarii, Lewandowski raczej nie ma co liczyć na gorące przywitanie. Były prezes FCB, Karl-Heinz Rummenigge zaapelował jednak do kibiców, aby okazali szacunek byłej gwieździe.

– Mam nadzieję, że FC Bayern i kibice przyjmą go z wdzięcznością. Nie zapominajcie: grał tutaj przez osiem lat, wygrał wszystko, co można wygrać i strzelił od 35 do 50 goli każdego roku. Przychodził jako darmowy transfer i został sprzedany za 45 milionów euro, więc wniósł wkład do Bayernu Monachium na wszystkich poziomach – podkreślił Rummenigge w wywiadzie dla Münchener Merkur i tz.

Rumennige podkreślił również, że transfer Lewandowskiego jest jednym z najważniejszych w historii bawarskiego klubu, ale…nie umieścił Polaka w tej klasyfikacji na pierwszym miejscu. – Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, a potem Lewandowski. Taka jest moim zdaniem kolejność – dodał.

