fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo przeniósł się do Arabii Saudyjskiej i podpisał z tamtejszym Al-Nassr kontrakt, który gwarantuje mu astronomiczne pieniądze. Okazuje się, że w niedalekiej przyszłości znów możemy oglądać jego występy w Europie. Stanie się tak, jeśli Newcastle United wywalczy awans do Ligi Mistrzów – donosi hiszpańska “Marca”.

Po rozstaniu z Manchesterem United Cristiano Ronaldo związał się z Al-Nassr

Kontrakt w Arabii Saudyjskiej obowiązuje do połowy 2024 roku

Portugalczyk może zostać wypożyczony do Newcastle United w przypadku awansu do Ligi Mistrzów

Ronaldo znów zagra w Lidze Mistrzów?

Ostatnie miesiące nie ułożyły się po myśli Cristiano Ronaldo. Jego trudne relacje z Erikiem ten Hagiem doprowadziły finalnie do odejścia z Manchesteru United. Portugalczyk znalazł się na rynku wolnych zawodników i czekał na oferty z czołowych europejskich klubów. Takowe się nie pojawiły, w związku z czym skusił się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej i kontrakt z tamtejszym Al-Nassr. Gwarantuje mu on olbrzymie pieniądze, bowiem za sezon gry ma zarabiać blisko 200 milionów euro.

37-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Tak przynajmniej twierdzi hiszpańska “Marca”, według której Ronaldo ma szansę zagrać w przyszłości w tych prestiżowych rozgrywkach. W jego umowie z Al-Nassr istnieje zapis o możliwości wypożyczenia go do Newcastle United w przypadku awansu do Champions League. Taka operacja ma być możliwa, ponieważ właścicielami obu klubów jest Saudyjski Fundusz Inwestycyjny.

Na pierwszy rzut oka ta informacja wydaje się dość abstrakcyjna, natomiast “Sroki” mogą w tym sezonie zanotować znakomity rezultat. Ekipa Eddiego Howe’a zajmuje w tej chwili trzecie miejsce w tabeli Premier League i wygląda zdecydowanie solidniej, niż rywalizujące z nią Tottenham, Liverpool czy Chelsea.

Dla Ronaldo byłaby to okazja do wyśrubowania swojego rekordu bramkowego. Zgromadził on dotychczas 140 trafień w 183 występach i jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów.

