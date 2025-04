dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Serhou Guirassy liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów

We wtorkowy wieczór FC Barcelona zapewniła sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka do samego końca musieli drżeć o awans, ponieważ Borussia Dortmund postawiła twardy orzech do zgryzienia. Rywalizacja zakończyła się triumfem niemieckiego zespołu (3:1), ale przewaga z pierwszego meczu dała awans Dumie Katalonii (4:0).

Tego dnia na Signal Iduna Park nie błyszczał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski rozegrał przeciętne zawody. 36-latek pełnił rolę bardziej rozgrywającego, niż typowej dziewiątki, ponieważ częściej pojawiał się przy piłce z dala od bramki BVB. We wtorkowy wieczór błyszczał jednak rywal Polaka z przeciwnej strony boiska – Serhou Guirassy. 29-letni Gwinejczyk bowiem popisał się hat-trickiem.

Po wtorkowych meczach zmieniła się klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i Raphinha stracili swoje kolejno trzecie i drugie miejsce. Na pozycji lidera zameldował się Serhou Guirassy, który uzbierał 13 goli. Bilans Gwinejczyk nie zostanie już poprawiony, ponieważ Borussia Dortmund pożegnała się z Champions League.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów (15.04.2025)

1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – 13

2. Raphinha (FC Barcelona) – 12

3. Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 11

4. Harry Kane (Bayern Monachium) – 10

5. Erling Haaland (Manchester City) – 8