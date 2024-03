IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Simeone podkreślił znaczenie kibiców

Jego zdaniem okazali się kluczowi dla losów awansu

Atletico inną drużyną na własnym boisku

Diego Simeone ma powody do zadowolenia. Estadio Civitasa Metropolitano to prawdziwa twierdza jego zespołu. Atletico nie przegrało tam w Lidze Mistrzów od.. 2021 roku. W tym sezonie Atletico gromiło u siebie Celtic. Ogrywało też kolejno Feyenoord, Lazio i teraz Inter Mediolan.

– Wiemy jak wiele znaczy dla nas wsparcie fanów. Kibice odgrywają dla nas kluczową rolę i znowu się to potwierdziło. Chcieliśmy dać im coś od siebie i myślę, że nam się to udało – zaznaczył Simeone.

Szkoleniowiec Atletico uważa, że to, co wydarzyło się przed pierwszym gwizdkiem rewanżu mogło okazać się kluczowe. Gorące przywitanie autokaru podniosło bowiem morale zespołu. – Naprawdę nie spodziewałem się takiego przyjęcia. Zwłaszcza po naszym nieudanym meczu ligowym z Cadizem. Rozmawialiśmy o tym z piłkarzami w szatni i postawiliśmy sobie za punkt honoru to, by się kibicom zrewanżować – dodał Simeone, który wyróżnił też kilku graczy, na czele z Memphisem Depayem.