SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona zarobi 6 milionów euro na sprzedaży biletów

Przejście ze Spotify Camp Nou na Estadi Olimpic Lluis Companys na Montjuic w tym sezonie nie było w pełni korzystne dla FC Barcelona pod względem finansowym. To oczywiste biorąc pod uwagę pojemność obu obiektów oraz ich położenie. Dla Blaugrany był to jednak konieczny krok, by móc wyremontować swój stadion.

Dumie Katalonii nie zawsze było łatwo zapełnić stadion na domowych pojedynkach w tej kampanii, ale kibice licznie zjawiali się, gdy do Katalonii przyjeżdżał wielki rywal. Nie inaczej będzie również we wtorek, gdy Barcelona zmierzy się z PSG w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Tym razem Barcelona może wreszcie liczyć na spory zastrzyk gotówki. Przed wtorkowym meczem Mundo Deportivo informuje, że klub spodziewa się rekordowych obrotów ze sprzedaży biletów na stadionie Montjuic. Pomimo wysokich cen biletów, wejściówki rozchodziły się bardzo szybko. Za najdroższe fani musieli zapłacić 499 euro.

Barcelona odnotowała dotychczas najwyższą frekwencję na Montjuic w tym sezonie podczas rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli, na którym pojawiło się 50 301 fanów. El Clasico przeciwko Realowi Madryt, które odbyło się w październiku ubiegłego roku zgromadziło na trybunach 50 112 kibiców.

Mundo Deportivo uważa, że te liczby zostaną pobite we wtorek, gdy Barca będzie rywalizować z PSG. Warto też wspomnieć o dodatkowych środkach bezpieczeństwa, które wprowadzono również w związku z rzekomym zagrożeniem terrorystycznym.