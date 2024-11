Wielki kryzys Realu Madryt trwa. Milan podbił Santiago Bernabeu! [WIDEO]

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Gwiazdy Realu znów zawiodły

Real Madryt znalazł się w trudnym momencie, a wtorkowy mecz z Milanem na Santiago Bernabeu był dobrą okazją, aby zrehabilitować się po kompromitującej porażce z Barceloną. Rossoneri od początku sezonu notują przeciętne wyniki, więc to Królewscy mimo widocznego kryzysu przystępowali do tej rywalizacji w roli faworytów.

Spotkanie zaczęło się od zaskakującego uderzenia Milanu, który wyszedł na prowadzenie w 12. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka padła łupem Malicka Thiawa, który skierował ją do siatki.

W 23. minucie doczekaliśmy się odpowiedzi Realu Madryt. Vinicius Junior został sfaulowany w polu karnym, a sędzia podyktował jedenastkę dla gospodarzy. Do piłki podszedł sam poszkodowany, który zmylił Mike’a Maignana uderzając technicznie. Wydawało się, że Królewscy pójdą za ciosem, ale w defensywie spisywali się fatalnie. Milan bez większych problemów przedzierał się w pole karne mistrza Hiszpanii, a w 39. minucie ponownie wyszedł na prowadzenie. Strzał Rafaela Leao niepewnie obronił Andrij Łunin, a do bezpańskiej piłki dopadł Alvaro Morata, kierując ją do siatki.

Po zmianie stron Real miał optyczną przewagę, co nie mogło dziwić, gdyż to on dążył do odrobienia strat. Skuteczniejsi znów okazali się jednak goście – w 73. minucie bramkę zdobył Tijjani Reijnders, który tym samym ustalił wynik spotkania na 3-1 dla Milanu. Królewscy próbowali jeszcze jakkolwiek zareagować, ale późniejsze trafienie Antonio Rudigera zostało anulowane.

Milan wywozi z Santiago Bernabeu zasłużenie komplet punktów. Kryzys Realu Madryt trwa i pogłębia się z każdym tygodniem.