Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt pokonuje Stade Brest!

W środowy wieczór odbyła się ostatnia kolejka fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym ze spotkań Real Madryt mierzył się na wyjeździe ze Stade Brest. Królewscy przystępowali do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w swoim ostatnim występie pokonali Real Valladolid 3:0. Francuski zespół również w miniony weekend zdobył komplet punktów, pokonując w lidze Le Havre 1:0.

Pierwsza odsłona rywalizacji we Francji stała na wysokim poziomie. Real Madryt częściej operował z futbolówką przy nodze, ale to Stade Brest stwarzał więcej sytuacji bramkowych. Finalnie jednak to Królewscy schodzili na przerwę na prowadzeniu. Jedynym trafieniem w pierwszych 45. minutach popisał się Rodrygo.

Druga połowa mogła się wyśmienicie rozpocząć dla gospodarzy. Stade Brest bowiem doprowadziło do wyrównania w 51. minucie za sprawą Ludovica Ajorque. Finalnie jednak to trafienie nie zostało uznane, a chwilę później Real Madryt cieszył się z kolejnego gola. Tym razem do siatki trafił Jude Bellingham. Królewscy nie mieli litości dla swoich rywali, ponieważ tego dnia dołożyli jeszcze jedną bramkę. A futbolówkę wpakował do siatki Rodrygo, który tym samym ustrzelił dublet.

Rywalizacja finalnie zakończyła się pewnym triumfem Realu Madryt. Jednak obie drużyny finalnie mogą cieszyć się z awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

Brest – Real Madryt 0:3

Rodrygo (27′, 78′), Bellingham (56′)