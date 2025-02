Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Real – Man City. Rudiger, Alaba i Vazquez wrócili do kadry

Już jutro wieczorem odbędzie się rewanżowy mecz między Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed tygodniem na Etihad Stadium padł wynik 3:2 dla zespołu ze stolicy Hiszpanii, który tym samym zapewnił sobie zaliczkę przed drugim spotkaniem u siebie. W tamtym pojedynku na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Erling Haaland, a cenną wygraną dla drużyny Królewskich zapewnili Kylian Mbappe, Brahim Diaz oraz Jude Bellingham.

Real Madryt przystąpi do rewanżowej potyczki w dużo lepszej sytuacji kadrowej, aniżeli do pierwszego spotkania. Do kadry ekipy prowadzonej przez Carlo Ancelottiego wrócili bowiem Antonio Rudiger, David Alaba i Lucas Vazquez, którzy w ostatnim czasie mieli małe problemy zdrowotne. Niemiec podobno jest gotowy do gry od początku meczu, z kolei Austriak oraz Hiszpan najprawdopodobniej usiądą na ławce rezerwowych. Antonio Rudiger najpewniej utworzy parę stoperów z Raulem Asencio.

Nadal niedostępni są natomiast Dani Carvajal oraz Eder Militao, którzy pauzują z powodu poważnych kontuzji i w obecnym sezonie mogą już nie wrócić na boisko. Pierwszy gwizdek w starciu Realu Madryt z Manchesterem City wybrzmi w środę, 19 lutego o godzinie 21:00.