Real u szczytu swojej świetności? Ekspert o gigancie La Liga

Real Madryt we wtorek zmierzy się w roli gospodarza z AC Milan w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Przed tym starciem o aktualnej sytuacji Królewskich wypowiedział się Ruud Gullit.

Ruud Gullit o Realu Madryt

Real Madryt przystąpi do wtorkowej potyczki z AC Milan po bolesnej porażce z FC Barceloną (0:4). Ostatnie spotkanie mistrzów Hiszpanii z Valencią zostało przełożone z powodu trudnej sytuacji pogodowej. Tymczasem na temat giganta ligi hiszpańskiej wypowiedział się ostatnio były reprezentant Holandii.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

– Teraz Real Madryt jest u szczytu swojej historii, u szczytu swojej świetności: Liga Mistrzów, zmodernizowany stadion, zostali uznani za najlepszą drużynę świata, każdy chce tam grać – mowił Ruud Gullit cytowany przez Markę.

– Obecny Real Madryt to fantastyczny zespół. Najgorsze w tej drużynie jest to, że za każdym razem, gdy grasz przeciwko niej, czujesz, że możesz wygrać. Pozwalają ci to poczuć, ale w momencie, gdy próbujesz ich przycisnąć, coś się dzieje i każdy z ich zawodników indywidualnie robi różnicę – kontynuował Holender.

– Dwa lata temu przegrali z PSG, Chelsea i Manchesterem City, ale w ostatnich minutach strzelili niesamowite gole. To jest Real Madryt. Zawodnicy w tym klubie nigdy się nie poddają. Mają graczy z wyjątkową mentalnością. Dostają się tam tylko dobrzy i ciężko pracujący gracze – mówił Gullit.

Wtorkowe spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Real zmierzy się z Milanem w europejskich pucharach po raz pierwszy od 2010 roku.

