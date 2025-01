fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Paris Saint-Germain - Manchester City

Rollercoaster emocji w meczu PSG – Manchester City

Paris Saint-Germain i Manchester City to ekipy, które przed startem rywalizacji siódmej kolejki fazy ligowej w Lidze Mistrzów dzieliła różnica jednego punktu. Rywalizacja na Parc des Princes miała zatem ogromne znaczenie w kontekście walki o awans do 1/16 finału elitarnych rozgrywek.

W pierwszych trzech kwadransach meczu na brak emocji kibice nie mogli narzekać. Obie ekipy atakowały, co nie przychodziło łatwo, mając na uwadze to, jak trudne warunki atmosferyczne panowały w Paryżu. Od pierwszych fragmentów rywalizacji obie ekipy grały przy intensywnie padającym deszczu. Do przerwy w każdym razie miał miejsce bezbramkowy remis.

Worek z bramkami został natomiast rozwiązany po zmianie stron. Sygnał do ataku dał Jack Grealish, który zmienił Savinho. Anglik wykorzystał zamieszanie w polu karnym gospodarzy i mocnym uderzeniem zmusił do kapitulacji Gigi Donnarummę. 180 sekund później swojego gola strzelił natomiast Erling Haaland i PSG znalazło się w bardzo trudnej sytuacji.

DWA GOLE MANCHESTERU CITY NA POCZĄTKU DRUGIEJ POŁOWY! 🔥 Strzelanie w hicie na Parc des Princes rozpoczęli Jack Grealish i Erling Haaland! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/neDyIDXczE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 22, 2025

Przemiana paryżan zaczęła się jednak szybko, bo od momentu, gdy kontaktowe trafienie zanotował w 56.minucie Ousmane Dembele. Były gracz FC Barcelony wykorzystał zagranie od Bradleya Barcoli i wynik znów stał się sprawą otwartą. Z kolei w 60. minucie asystent przy pierwszym golu dla PSG sam zdobył bramkę i zawody zaczęły się tak naprawdę od nowa.

𝐌𝐄𝐂𝐙𝐘𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐂 𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄𝐒! 🤯 PSG błyskawicznie odrobiło straty w starciu z Manchesterem City! ⏰ Bramki zdobyli Dembele i Barcola! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/coM9YhZZvv — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 22, 2025

Obie ekipy szukały zwycięstwa do ostatniego gwizdka Szymona Marciniaka. Finalnie udało się to paryżanom, którzy bramkę na 3:2 zdobyli w 79. minucie. Joao Neves wykorzystał dośrodkowanie Vitinhi z rzutu wolnego i strzałem głową pokonał Edersona. Z kolei rezultat rywalizacji na 4:2 ustalił Goncalo Ramos w doliczonym czasie gry. Trzy punkty zainkasował tym samym gigant Ligue 1. W następnej kolejce Ligi Mistrzów gracze PSG zagrają z VfB Stuttgart. Manchester City czeka natomiast batalia z Club Brugge.

Paris Saint-Germain – Manchester City 4:2 (0:0)

0:1 Jack Grealish 50′

0:2 Erling Haaland 53′

1:2 Ousmane Dembele 56′

2:2 Bradley Barcola 60′

3:2 Joao Neves 79′

4:2 Goncalo Ramos 90+6′