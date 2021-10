Składy na mecz PSG Lipsk. Bardzo interesująco zapowioada się dzisiejsza potyczka na Parc des Princes z udziałem zespołów z Ligue 1 i Bundesligi. PSG przystąpi do potyczki z RB Lipsk prawdopodobnie z duetem Kylian Mbappe-Lionel Messi. Zachęcamy do zapoznania się z wieściami na temat przewidywanych składów na mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Paris Saint-Germain powalczy dzisiaj o swoje drugie zwycięstwo w trakcie trwającej edycji Ligi Mistrzów

Mauricio Pochettino nie będzie mógł dzisiaj skorzystać z usług takich piłkarzy jak Neymar i Angel Di Maria

Największa odpowiedzialność za wynik spoczywać będzie zatem na największych gwiazdach zespołu

Liga Mistrzów: PSG faworytem absolutnym

Podopieczni Mauricio Pochettino do potyczki z drużyna Niemiec podchodzą w roli faworyta. PSG prawdopodobnie zagra w ustawieniu 4-3-3. Ofensywny tercet stołecznej ekipy opierać ma się na Lionelu Messim, Kylianie Mbappe i Julianie Draxlerze. Rozgrywającym ma być Marco Verratti. Tymczasem między słupkami bramki paryżan ma stanąć Gianluigi Donnarumma, mając przed sobą między innymi Achrafa Hakimiego.

Tymczasem siła RB Lipsk ma być oparta między innymi na Emilu Forsbergu i Christoperze Nkunku. Francuz będzie miał coś do udowodnienia we wtorkowym spotkaniu, bo to właśnie z PSG trafił do drużyny z Bundesligi. W szeregach teamu z Lipska nie będzie mógł zagrać Dani Olmo. Tymczasem w roli rezerwowego wystąpi najpewniej Andre Silva.

Liga Mistrzów, przewidywane składy na mecz PSG – Lipsk:

PSG (4-3-3): Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Herrera, Gueye, Verratti, Messi, Mbappe, Draxler

Lipsk (3-4-2-1): Gulacsi – Klostermann, Orban, Simakan, Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino, Nkunku, Forsberg, Poulsen.

