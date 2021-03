Jednym z tych tematów, który najbardziej elektryzuje kibiców piłkarskich w Polsce, jest to, gdzie będą relacjonowane mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy w kolejnym sezonie. Wygląda na to, że przetarg w tej sprawie został rozstrzygnięty. Na łamach jednego z portali społecznościowych głos w tej sprawie zabrał prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Liga Mistrzów znów na antenach Polsatu?

Aktualnie rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy pokazuje w naszym kraju przede wszystkim Polsat, który w tym celu utworzył specjalne kanały premium. Prawa do środowych spotkań w elitarnych rozgrywkach ma natomiast TVP. Niemniej trzyletni cykl pokazywania tych rozgrywek powoli dobiega końca. Zatem nie dziwi ciekawość fanów związanych z tym, gdzie będą mogli oglądać najlepszych piłkarzy w kolejnej kampanii.

Od momentu, gdy światło dzienne ujrzała wiadomość, że Bundesliga w kolejnej kampanii będzie emitowana na łamach nowego gracza na rynku, czyli skandynawskiej firmy NENT, nie milkły spekulacje, że na łamach tego nadawcy mogą być dostępne rozgrywki UEFA.

Prezes PZPN uchylił rąbka tajemnicy

Warto zaznaczyć, że sytuacja pandemiczna wpłynęła na to, że przetarg na pokazywanie meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy został rozstrzygnięty później, niż to miało miejsce we wcześniejszych latach. W każdym razie wszystko jest już jasne. Do sprawy odniósł się na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek. “Prawa telewizyjne do Ligi Mistrzów i Ligi Europy w Polsce na okres 2021-24 przyznane. Śpijcie spokojnie, komunikaty w odpowiednim momencie” – napisał sternik polskiej piłki.

Głos zabrali na łamach mediów społecznościowych także właściciel Weszlo Krzysztof Stanowski, a także dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. Pierwszy skrytykował nadawcę za to, że ma w swoich szeregach więcej kucharzy niż komentatorów. Z kolei przedstawiciel telewizji publicznej dodał gifa z kucharzem. Po ich wpisach na łamach Twittera można przypuszczać, że Polsat wygrał po raz kolejny przetarg na pokazywanie meczów Champions League, Europa League, a także nowych rozgrywek Europa Conference League.