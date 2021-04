W środowy wieczór Paris Saint-Germain zmierzy się w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Szkoleniowiec francuskiego zespołu Mauricio Pochettino nie traktuje tego spotkania jako pojedynku z menedżerem Manchesteru City Josepem Guardiolą.

PSG – Manchester City. Pojedynek gigantów w półfinale

Obaj szkoleniowcy mieli okazję regularnie mierzyć się na angielskich boiskach, gdy Argentyńczyk był menedżerem Tottenhamu Hostpur. W styczniu Pochettino objął Paris Saint-Germain i ma na celu odniesienie historycznego triumfu w Lidze Mistrzów. Taki sam zamiar ma również Guardiola.

– To pojedynek jednego zespołu z drugim, to nie jest personalny pojedynek. To będzie bitwa pomiędzy dwoma bardzo dobrymi zespołami – powiedział szkoleniowiec Paris Saint-Germain. – Kiedy mówisz o Pepe Guardioli, mówisz o jednym z najlepszych trenerów na świecie, jeżeli nie najlepszym. Bardzo go podziwiam i to nie tylko ze względu na tytuły, które zdobył – dodał Pochettino.

Pochettino prowadził Tottenham między innymi dwa lata temu, kiedy w drodze do finału Ligi Mistrzów pokonał Manchester City w 1/4 finału. – Nie ma nic, co można byłoby wziąć z tego, co wydarzyło się dwa lata temu. To był zupełnie inny mecz, podejście, drużyny. City jest dzisiaj inne, a ja jestem w PSG, zupełnie innej drużynie niż Tottenham – powiedział Pochettino.

W fazie pucharowej Paris Saint-Germain wyeliminowało już dwa inne zespoły, które były uważane za faworytów do końcowego triumfu – Barcelonę i Bayern Monachium. Teraz czeka ich kolejne trudne zadanie.

– Uważam, że Manchester City to jedna z najlepszych drużyn na świecie, z najlepszym trenerem. Czy będzie to trudniejszy rywal od Bayernu Monachium? Zobaczymy – dodał.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin