W trudnej sytuacji przed rewanżowym półfinałowym spotkaniem Ligi Mistrzów z Manchesterem City jest zespół Paris Saint-Germain. Paryżanie, aby myśleć o awansie do finału muszą zdobyć co najmniej dwie bramki. Szkoleniowiec francuskiego zespołu Mauricio Pochettino wierzy jednak, że jego drużynę stać na zwycięstwo.

Występ Mbappe pod znakiem zapytania

Pierwsze spotkanie na Parc des Princes zakończyło się wygraną 2:1 gości z Manchesteru, którzy tym samym do rewanżowego spotkania przystąpią w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Niewykluczone, że PSG we wtorkowym meczu na Etihad Stadium wystąpi osłabione brakiem jednego ze swoich najważniejszych zawodników – Kyliana Mbappe, który z powodu kontuzji nie wystąpił w ostatnim ligowym meczu z Lens.

– Mbappe zostanie jeszcze dziś oceniony. Odbędzie indywidualny trening i zobaczymy, w jakim jest stanie i czy będzie dostępny jutro. Zobaczymy dziś wieczorem i wtedy podejmiemy decyzję. Mamy szeroki skład, wszyscy zawodnicy mogą dobrze wykonać swoją pracę. Jeśli Kylian nie będzie dostępny, zespół będzie miał narzędzia i jakość, aby spróbować wygrać – powiedział Pochettino.

Paris Saint-Germain z jasnym planem na Manchester City

– Naszym zamiarem jest pozbawić ich piłki. Jesteśmy zespołem, który również lubi utrzymywać się przy piłce, ale z równowagą między jej posiadaniem a atakiem, ze względu na charakterystykę naszych zawodników. Będziemy musieli być skuteczni i agresywni. Potrzebujemy dwóch bramek. To będzie bitwa, będzie to trudne spotkanie, ale musimy być na to gotowi – dodał szkoleniowiec. – Ciężko powiedzieć co jest kluczowe w takich spotkaniach. Trudno jest cokolwiek przewidzieć. Piłka nożna to gra, która może cię zaskoczyć.

– Nie ma żadnej dodatkowej presji. Widziałem Pepa podczas jego wcześniejszej konferencji prasowej. Powiedział, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. W moim przypadku jest podobnie. PSG nie grał tylu półfinałów w ostatnich latach. Trzeba będzie się tym cieszyć, być zrelaksowanym, przygotować się jak najlepiej i cieszyć się tą chwilą. To jedyny sposób, aby dać sobie szansę na finał – dodał Pochettino.

