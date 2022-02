Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Prawie trzy miesiące trwa już pauza Neymara od futbolu. Brazylijczyk miał wrócić w lutym, ale jego kontuzja nie została jeszcze w pełni wyleczona. Tydzień przed meczem z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, L’Equipe przekazało, że 30-latek wciąż nie otrzymał zielonego światła na grę od klubowych medyków.

Neymar nie wyleczył do końca kontuzji

Piłkarz nie wrócił jeszcze do treningów na pełnym obciążeniu

W takim wypadku prawdopodobnie przegapi dwa najbliższe mecze PSG

Neymar musi jeszcze poczekać na powrót

Kiedy w 2017 r. Neymar trafił do PSG, miał być brakującym elementem klubu w walce o trofeum Ligi Mistrzów. Tymczasem od tamtej pory, w każdym sezonie łapał kontuzję. Do tego często dochodziło w okresy noworoczne, kiedy klub potrzebował go najbardziej w pierwszych rywalizacjach fazy pucharowej elitarnych rozgrywek. Niemniej paryżanie najbliższej sięgnięcia po złoty medal byli w 2020 r., kiedy w finale nie dali rady Bayernowi (0:1).

Pod koniec listopada Brazylijczyk doznał groźnie wyglądającego urazu kostki. Po jednym ze starć z rywalem okazało się, że jego przerwa od gry w piłkę potrwa, co najmniej dwa miesiące. Istniała nadzieja na szybką rekonwalescencję 30-latka, jednak pomimo powrotu do treningów, Neymar nie otrzymał zielonego światła na występy w najbliższych rywalizacjach.

🔴 Selon L’ÉQUIPE, il est difficile d’imaginer Neymar être titulaire face au Real Madrid, voire tout simplement qu’il joue cette rencontre. Peu de chances également qu’il soit dans le groupe contre Rennes. 🇧🇷 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 8, 2022

– “Według L’EQUIPE, trudno sobie wyobrazić Neymara startującego przeciwko Realowi Madryt, czy choćby będącego w kadrze meczowej. Również mało prawdopodobne, aby zagrał przeciwko Rennes” – przekazał paryski dziennikarz, Hardien Grenier.

Rywalizacja z Realem Madryt wystartuje 15 lutego. Mauricio Pochettino zamierzał sprawdzić atakującego w ligowym starciu z Rennes, poprzedzający wielkie widowisko na Parc des Princes. Najnowsze doniesienia L’Equipe wskazują na zupełnie inny scenariusz.

Wygląda na to, że Neymar dalej musi ciężko pracować na treningach, aby z powrotem zostać włączonym do kadry meczowej. Oprócz Brazylijczyka przeciwko Królewskim nie zagra również Sergio Ramos. Hiszpan ciągle ma problemy z łydkami, stąd zapewne obejrzy ten mecz z trybun.

Czytaj więcej: “Nazywano mnie Iwan Groźny na cześć rosyjskiego cara”