PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar z niecierpliwością czeka na rewanżowy pojedynek 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain będzie broniło na Santiago Bernabeu zaliczki z pierwszego spotkania z Realem Madryt. Brazylijczyk zapewnia także, że jest w pełni gotowy do gry.

Neymar gotowy na mecz z Realem Madryt

Pierwsze spotkanie na Parc des Princes zakończyło się skromną wygraną 1:0 PSG, choć podopieczni Mauricio Pochettino całkowicie zdominowali swojego przeciwnika. Rewanż w stolicy Hiszpanii zapowiada się niezwykle ciekawie. Pewny miejsca w wyjściowym składzie swojego zespołu może być Neymar, który problemy zdrowotne ma już za sobą.

– Czuję się gotowy na 100 procent. Zajęło mi to trochę więcej czasu, niż się spodziewałem. To była bardzo skomplikowana kontuzja, ale jestem już gotowy na 100 procent pod względem fizycznym i mentalnym, aby pomóc drużynie, kolegom z drużyny i rozegrać dobry mecz. To spotkanie, na które wszyscy musimy być gotowi – powiedział Neymar.

– Jestem skoncentrowany na tym, aby pomóc drużynie. Zamierzam dać z siebie wszystko. Czuję się dobrze, czuję, że mogę pomóc zespołowi. Będziemy mieli jednak na przeciwko siebie bardzo silną drużynę z zawodnikami, którzy mają wielkie umiejętności. Damy jednak z siebie wszystko, aby spróbować wygrać ten mecz – mówił Brazylijczyk.

– To mecz, w którym wszyscy zawodnicy chcą zagrać. Trzeba cieszyć się każdą minutą takich spotkań. To są minuty, które już się nie powtórzą – kontynuował. – To mecz pomiędzy Paris Saint-Germain a Realem Madryt. Zawsze jest 50/50. Nie ma faworyta, ponieważ to dwie silne drużyny. Mamy przewagę, ponieważ w pierwszym meczu wygraliśmy 1:0, ale musimy myśleć o zwycięstwie i zagrać jeszcze lepiej niż w Paryżu – dodał.

Real Madryt do rewanżowego meczu przystąpi osłabiony, a jednym z nieobecnych będzie pauzujący za żółte kartki Casemiro. – Nieobecność Casemiro? I tak nie będzie łatwo, bo Real ma w swoich szeregach wielu wartościowych zawodników. Dla mnie Casemiro jest najlepszym piłkarzem na swojej pozycji. Ale dla nas nic się nie zmienia: i tak musimy wygrać ten mecz – dodał.

