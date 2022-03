PressFocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi i Karim Benzema

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – PSG? Jeden z gigantów europejskiej piłki w środę pożegna się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Piłkarski hit będzie można obejrzeć na żywo zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Sprawdź sposób dzięki któremu mecze Ligi Mistrzów będzie mógł oglądać zupełnie za darmo przez 30 dni.

Mecz Real – PSG dzisiaj, gdzie oglądać

Pierwsze spotkanie na Parc des Princes, które rozegrane zostało w połowie lutego, toczyło się pod dyktando Paris Saint-Germain, które przed własną publicznością zdominowało swojego rywala. Bardzo długo nie potrafiło jednak znaleźć sposobu na przełamanie defensywy Królewskich i zdobycie bramki. Dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry geniuszem błysnął Kylian Mbappe, który zapewnił swojej drużynie ważne zwycięstwo.

Od tamtej pory obie drużyny rozegrały po trzy ligowe spotkania i zdecydowanie lepiej zaprezentował się w nich Real Madryt, który zainkasował komplet dziewięciu punktów. Paryżanie w tym czasie odnieśli tylko jedno zwycięstwo i dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Nie ma jednak wątpliwości, że priorytetem dla nich jest środowy rewanż w Madrycie.

Spotkanie na Santiago Bernabeu rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na Real – PSG.

Real Madryt – PSG, transmisja na żywo w TV

Takiego hitu nie może oczywiście zabraknąć w polskiej telewizji. Dysponująca prawami do pokazywania wszystkich meczów Ligi Mistrzów stacja Polsat środowe spotkanie pokaże na kanale Polsat Sport Premium 1, do którego dostęp mają tylko posiadacze odpowiednich pakietów. Transmisja ze spotkania prowadzona będzie również na kanale TVP1.

Real Madryt – PSG: transmisja na żywo za darmo

Real Madryt – PSG, transmisja online

Powyżej przedstawiliśmy sposób dzięki któremu można obejrzeć środowy rewanż w Madrycie zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Transmisja meczu będzie bowiem dostępna w usłudze Polsat Box Go, do której teraz można uzyskać dostęp na 30 dni. Spotkanie będzie także transmitowane na internetowej stronie tvpsport.pl.

Real Madryt – PSG: oferty bukmacherów

