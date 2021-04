Mimo porażki w pierwszym spotkaniu z Paris Saint-Germain piłkarze Bayernu Monachium do rewanżowego pojedynku przystąpią z wiarą w wywalczenie awansu. Wątpliwości co do szans swojego zespołu na rozstrzygnięcie dwumeczu na swoją korzyść nie ma bramkarz mistrzów Niemiec Manuel Neuer.

Trudne zadanie Bayernu Monachium

Prowadzony przez Hansa Flicka Bayern Monachium we wtorek stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Po porażce 2:3 w pierwszym meczu na własnym stadionie, aby myśleć o wywalczeniu awansu, Bawarczycy będą musieli na Parc des Princes zdobyć co najmniej dwie bramki. Neuer jest przekonany, że Bayern stać na to.

– Musimy zachować spokój w naszych głowach, ale mieć ogień w sercu. Chcemy podejść do meczu we właściwy sposób, z motywacją, oczywiście z dobrym nastawieniem i solidnością, której potrzebujesz przeciwko tak szybkim zawodnikom – powiedział Neuer.

– Będziemy musieli zachować zimną krew, grać ofensywną piłkę i wywierać na nich presję. Oni mają problemy z tyłu. Jeżeli stworzymy tyle szans, co w Monachium, to możemy tego dokonać – dodał bramkarz bawarskiego zespołu.

We wtorkowy wieczór Bayern po raz kolejny będzie musiał wystąpić bez wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że brak reprezentanta Polski nie będzie jedynym osłabieniem bawarskiego zespołu. W Paryżu na pewno nie zobaczymy także Douglasa Costy, Serge’a Gnabry’ego, Marca Roci, Niklasa Suele i Corentina Tolisso, a występ kilku innych zawodników stoi pod znakiem zapytania.

Wtorkowe spotkanie na Parc des Princes rozpocznie się o godzinie 21:00. Szukasz typów na ten mecz? Sprawdź naszą zapowiedź.

