Modrić nie zagrał w dwóch kolejnych meczach. “Nie wiem jak to tłumaczyć”

Luka Modrić od początku sezonu jest tylko rezerwowym

Chorwat nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach ligowych

Carlo Ancelotti zapewnia, że jego podopieczny nie generuje problemów

“Czasami ktoś może zostać na ławce”

Luka Modrić kilka miesięcy temu przedłużył swój kontrakt z Realem Madryt. W poprzednim sezonie był kluczowym zawodnikiem drużyny, choć pod koniec kampanii złapał wyraźną zadyszkę. Od początku obecnej stał się jednak tylko rezerwowym. Media sugerowały, że Chorwat jest niezadowolony ze swojej nowej roli, w efekcie czego zimą będzie rozglądał się za innym klubem.

Z obozu madryckiej ekipy takowe informacje nie wychodzą. Carlo Ancelotti co jakiś czas zapewnia, że nie ma żadnych problemów ze swoim podopiecznym. Modrić nie zagrał w dwóch ostatnich meczach ligowych, co wygenerowało kolejne wątpliwości i pytania. Włoch po raz kolejny wypowiedział się na temat sytuacji weterana.

– W tych dwóch ostatnich meczach nie zagrał, bo po prostu rywalizacja w środku pola jest bardzo duża i czasami ktoś może zostać na ławce. Nie mamy z nim żadnego problemu, a on nie ma żadnego problemu z nami. Szanuję go bardzo jako zawodnika i człowieka, ale czasami muszę podejmować decyzje, które kosztuję wiele każdego z nas, także mnie.

– Nie wiem, jak to tłumaczyć. To po prostu decyzja trenerska w tych dwóch meczach. To może się zmienić jutro lub w kolejnych meczach. Rzeczywistość jest taka, że jednego dnia to jest Modrić, kolejnego może to być Kroos, kolejnego Tchouameni, kolejnego Camavinga – wyjaśniał Ancelotti.

