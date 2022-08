PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Brytyjskie media zastanawiają się, czy Leo Messi zdoła w tym sezonie pobić rekord strzelecki Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów. Gracz Manchesteru United wyprzedza Argentyńczyka o piętnaście trafień, jednak w obecnym sezonie prawdopodobnie nie będzie mu dane zagrać w tych elitarnych rozgrywkach.

Cristiano Ronaldo jest liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów Ligi Mistrzów z 140 trafieniami na koncie

Portugalczyk, który prawdopodobnie nie wystąpi w tych rozgrywkach w tym sezonie może zostać prześcignięty przez Leo Messiego

Argentyńczyk traci do gracza Manchesteru United piętnaście trafień

Rekord Cristiano Ronaldo zagrożony

Cristiano Ronaldo od kilku tygodniu próbuje odejść z Manchesteru United, by grać w Lidze Mistrzów. Jednak zamiast kolejki chętnych mamy listę klubów, które po kolei odmawiały sprowadzenia Portugalczyka. Wymieniać ich wszystkich nie będziemy, jednak obecnie Portugalczyk praktycznie nie ma możliwości wyboru i wiele wskazuje na to, że zostanie na Old Trafford i będzie występował w Lidze Europy.

Ronaldo to zdecydowanie jeden z najlepszych snajperów w historii futbolu, co udowodnił na przestrzeni lat występując w Lidze Mistrzów. Portugalczyk w 183 występach aż 140 razy wpisywał się na listę strzelców i obecnie zdecydowanie przewodzi w klasyfikacji strzelców wszechczasów.

Drugi w tym rankingu jest nie kto inny, jak Leo Messi, który do tej pory zdobył 125 goli w Lidze Mistrzów w 156 występach. Argentyńczyk z pewnością jest zdolny, by w jednym sezonie dogonić Portugalczyka, a być może nawet pobić jego rekord, tym bardziej, że gracz Manchesteru United prawdopodobnie będzie wyłączony z tych rozgrywek.

PSG niejednokrotnie udowadniało, że jest w stanie wbić rywalowi kilka bramek w jednym meczu, dlatego też odrobienie straty piętnastu goli wcale nie jest takie nierealne. Jeśli tylko zdrowie dopisze Leo Messiemu to jeszcze w tej kampanii możemy być świadkami zmiany lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów.

