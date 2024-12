fot. Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak zaliczył spadek. Nie jest najlepszy

Szymon Marciniak na przełomie 2022 i 2023 roku zanotował znakomity okres. Był rozjemcą finału mistrzostw świata w Katarze, a także finału Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Interem Mediolan. Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) nagrodziła go wówczas dwoma tytułami dla najlepszego sędziego świata.

Ostatni czas dla Polaka nie był już tak udany. Nie został delegowany do prowadzenia finału Euro 2024, zaś był wówczas jedynie sędzią technicznym. 2024 rok należał bez wątpienia do Francoisa Letexiera, który to właśnie miał okazję sędziować finał turnieju w Niemczech między Hiszpanią a Anglią. IFFHS uznała, że to właśnie Francuz zasługuje na miano najlepszego arbitra.

Marciniak tym razem zajął dopiero siódme miejsce w rankingu. Wyprzedzili go również Slavko Vincić, Daniele Orsato, Clement Turpin, Michael Oliver oraz Felix Zwayer. Czołową dziesiątkę za plecami Marciniaka uzupełnili Anthony Taylor, Raphael Claus oraz Wilton Sampaio.

Ranking najlepszych sędziów świata IFFHS

Francois Letexier, Francja, 129 punktów

Slavko Vincić, Słowenia, 86

Daniele Orsato, Włochy, 74

Clement Turpin, Francja, 47

Michael Oliver, Anglia, 42

Felix Zwayer, Niemcy, 41

Szymon Marciniak, Polska, 31

Anthony Taylor, Anglia, 28

Raphael Claus, Brazylia, 25

Wilton Sampaio, Brazylia, 13