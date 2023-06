PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak znalazł się pod lupą UEFA z powodu udziału w spotkaniu zorganizowanym przez polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena

Sam sędzia opublikował oświadczenie, w którym stanowczo wyraził się przeciwko przejawom rasizmu oraz antysemityzmu

Według Tomasza Smokowskiego z Kanału Sportowego, arbiter mimo tego zostanie odsunięty od prowadzenia finału Ligi Mistrzów

Marciniak odsunięty od prowadzenia finału Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak został skrytykowany przez Stowarzyszenie “Nigdy Więcej” za wzięcie udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Sławomira Mentzena. Sam arbiter usiłował się bronić, zaznaczając, że jest przeciwny jakimkolwiek przejawom rasizmu oraz antysemityzmu. Jak donosi Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego, to nie wystarczyło, by uchronić Polaka przed odsunięciem od finału Ligi Mistrzów.

“Wiem to z bardzo dobrego źródła – dziś w nocy Marciniak został odsunięty od finału. UEFA w gorącej wodzie kąpana póki co odsunęła go od meczu. Około 9:20 zostanie podjęta oficjalna decyzja. Wiele osób próbuje odkręcić pierwszą decyzję UEFA” – mogliśmy przeczytać na koncie twitterowym Kanału Sportowego. Następnie dziennikarz dodał, że Zbigniew Boniek oraz minister sportu Kamil Bortniczuk usiłują wpłynąć na europejską federację.

Stan na kilka minut przed 9:00 – UEFA odsunęła Szymona Marciniaka od finału Ligi Mistrzów ❗️



🗣️ Zbigniew Boniek, minister Bortniczuk zaangażowali się w sprawę i próbują to odkręcić. To jakaś piramidalna histeria. Wkrótce kolejne spotkanie w UEFA… #KSporanek pic.twitter.com/SSs1CpWzLI — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 2, 2023

Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony UEFA.

Czytaj więcej: Światowe media piszą o aferze wokół Marciniaka.

