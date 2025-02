We wtorek Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Carlo Ancelotti ogłosił kadrę na to spotkanie. Na liście powołanych brakuje pięciu zawodników.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Man City – Real. Ancelotti nie skorzysta z pięciu piłkarzy

Już w najbliższy wtorek (11 lutego) będziemy świadkami premierowej odsłony rywalizacji między Manchesterem City a Realem Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się na obiekcie zespołu Obywateli – Etihad Stadium. Carlo Ancelotti ogłosił powołania i wiadomo, którzy piłkarze udadzą się na Wyspy Brytyjskie. W kadrze brakuje pięciu kontuzjowanych zawodników.

Niedostępni są David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger, Dani Carvajal oraz Lucas Vazquez. Ostatni z wymienionych piłkarzy znalazł się na pierwotnej liście, ale w ostatniej chwili doznał urazu mięśniowego, który wykluczy go z gry na co najmniej kilka tygodni. Zatem wygląda na to, że Real Madryt wyjdzie w eksperymentalnym składzie, ponieważ taki stan rzeczy wymusza fatalna sytuacja kadrowa aktualnego lidera La Ligi.

W środku obrony ponownie zagra Aurelien Tchouameni, a na prawym boku defensywny najprawdopodobniej zobaczymy Fede Valverde. Pierwszy gwizdek w jutrzejszym pojedynku Manchester City – Real Madryt wybrzmi o godzinie 21:00. Przypomnijmy, że obie drużyny zmierzyły się w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie po rzutach karnych lepszy okazał się klub ze stolicy Hiszpanii.

Kadra Realu Madryt na mecz z Manchesterem City