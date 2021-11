Manchester City

PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Paris Saint-Germain w środowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem City. Obie drużyny interesować będzie tylko zwycięstwo, które zapewni im awans do fazy pucharowej. Trener paryżan Mauricio Pochettino podczas przedmeczowej konferencji potwierdził, że jego drużyna ma tylko jeden cel.

Paris Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem City w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Zwycięzca tego pojedynku zapewni sobie awans do fazy pucharowej

Mauricio Pochettino podczas przedmeczowej konferencji prasowej mówił o celu jego drużyny na środowy mecz, wsparciu kibiców i sytuacji Sergio Ramosa

Pochettino: to jest najważniejsze

– Wynik jest najważniejszy, o to chodzi w futbolu. Czeka nas ważny mecz, o wysoką stawkę i na tym jesteśmy w 100% skoncentrowani – powiedział szkoleniowiec. – Każdy mecz jest inny. Na wybór zawodników nie mają wpływu mecze, które ostatnio przeciwko nim rozegraliśmy. Jedziemy zagrać przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie. Naszym celem jest zwycięstwo, walka na tyle, na ile jest to możliwe, aby uzyskać pożądany przez nas wynik – dodał.

Dla obu drużyn będzie to czwarte spotkanie w tym roku. W ostatnim meczu PSG wygrało u siebie 2:0, ale w poprzednim sezonie musiało dwukrotnie uznać wyższość swojego rywala. – W poprzednim sezonie dominowaliśmy, ale oni strzelali bramki za każdym razem, gdy zbliżali się do naszego pola karnego. Teraz oczywiście czeka nas inne spotkanie. Musimy tworzyć szanse, kreować i zdobywać bramki. Zwycięstwo jest najważniejsze, bo jeżeli wygramy to na pewno będziemy mieli awans – stwierdził Pochettino.

Podczas konferencji prasowej Pochettino nie szczędził także słów pochwał w kierunku kibiców. – Energia ze strony kibiców jest wspaniała. Nigdy nie przestają nas wspierać. Czy wygrywamy, czy przegrywamy, zawsze są z nami. To jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście pomagają nam wygrywać mecze. Piłkarze są pierwszymi, którzy robią różnicę, ale nasi kibice są dla nas bardzo ważni w naszym dążeniu do sukcesu. Kocham ten klub, kocham tę drużynę, to wspaniale móc dziś trenować Paris Saint-Germain – kontynuował.

W kadrze meczowej PSG znalazł się wracający do zdrowia po długiej przerwie spowodowanej kontuzją Sergio Ramos. – Radzi sobie dobrze. W ostatnim czasie trenował z nami i krok po kroku będzie wracał do pełnej sprawności. To jest pierwszy krok, który jest ważny. Kiedy nadarzy się okazja, będzie grał. Nie powinniśmy się jednak spieszyć, ponieważ chcemy, aby był na tym samym poziomie sprawności, co jego koledzy z drużyny – dodał.

