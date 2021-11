PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

W środowym hicie Ligi Mistrzów Manchester City pokonał 2:1 Paris Saint-Germain i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Obywatele zaliczyli na Etihad Stadium bardzo dobry występ, z czego zadowolenia po końcowym gwizdku sędziego nie krył Josep Guardiola.

W środowym meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Manchester City pokonał 2:1 Paris Saint-Germain

Obywatele dzięki tej wygranej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola był bardzo zadowolony z postawy swojej drużyny

Guardiola po zwycięstwie nad PSG

Pierwsza połowa środowego spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Pięć minut po przerwie na prowadzenie wyszli goście z Paryża, a na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe. Podopieczni Josepa Guardioli zdołali jednak odwrócić losy rywalizacji po trafieniach Raheema Sterlinga i Gabriela Jesusa. Hiszpański szkoleniowiec po meczu przyznał, że wygrana jest również pewnego rodzaju sygnałem dla ich rywali.

– PSG… wszyscy wiedzą co to za drużyna, co to za zawodnicy, co mogę więcej powiedzieć? Staraliśmy się trzymać tych zawodników z dala od naszej bramki. Kiedy są blisko, mogą zrobić wszystko – powiedział Guardiola. – Z wyjątkiem pięciu minut po stracie bramki, kiedy wyprowadzili kontratak, ale nie potrafili go wykorzystać, zaliczyliśmy naprawdę dobry występ – dodał.

– Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się w kolejnej rundzie. Gratulacje dla wszystkich w klubie. Jesteśmy jest tam wiele lat. Teraz skupimy się na Premier League i postaramy się przyjechać w lutym w jak najlepszej formie, aby awansować do ćwierćfinału – kontynuował.

Nowe rozwiązania

Obywatele do środowego spotkania przystąpili osłabieni brakiem kilku ofensywnych zawodników – Kevina de Bruyne’a, Jacka Grealisha i Phila Fodena. W efekcie na nietypowej pozycji ofensywnego pomocnika wystąpił Oleksandr Zinczenko.

– Znamy się dość dobrze i oni wiedzą, co mają robić. Są wystarczająco inteligentni. Oleks nie grał zbyt często na tej pozycji, ale gra tam w reprezentacji Ukrainy – mówił.

– Zagraliśmy naprawdę dobrze i to jak się prezentujemy jest naprawdę dobre. Ludzie cieszą się oglądając nas, a my cieszymy się grając. Miejmy nadzieję, że uda nam się to utrzymać tak długo, jak to możliwe – kontynuował.

W najbliższy weekend Manchester City czeka ważne ligowe spotkanie. Na Stamford Bridge zmierzy się z liderującą w tabeli Chelsea.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin