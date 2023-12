Manchester United w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra z Bayernem Monachium. Do awansu Czerwone Diabły potrzebują zwycięstwa i szczęśliwego rozstrzygnięcia w spotkaniu FC Kopenhagi z Galatasaray.

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United jest jedną nogą za burtą Ligi Mistrzów

W ostatniej kolejce Czerwone Diabły muszą pokonać Bayern Monachium

Na dodatek potrzebują remisu w meczu Kopenhagi z Galatasaray

Co musi się stać, żeby Man Utd wyszedł z grupy Ligi Mistrzów?

Sezon 2023/2024 nie układa się najlepiej dla Manchesteru United. Czerwone Diabły po pięciu meczach grupowych Ligi Mistrzów mają na koncie zaledwie 4 punkty i są o krok od pożegnania z rozgrywkami.

W ostatniej serii gier drużyna Erika ten Haga zagra z Bayernem Monachium. Klub z Old Trafford potrzebuje zwycięstwa, aby liczyć na awans do fazy pucharowej LM. Oprócz tego w równolegle rozgrywanym spotkaniu FC Kopenhagi z Galatasaray musi paść remis. Jeśli jedna z tych drużyn wygra, to Man Utd definitywnie pożegna się z Champions League i będzie miał jedynie szanse na grę w Lidze Europy.

Początek meczu Man Utd – Bayern Monachium we wtorek (12 grudnia) o godzinie 21:00.