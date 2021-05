Angielska prasa po wywalczeniu przez Manchester City awansu do finału Ligi Mistrzów rozpływała się w zachwytach nad Riyadem Mahrezem. Algierczyk w dwumeczu przeciwko ekipie z Francji zdobył trzy bramki. Ostatecznie przedstawiciel Premier League wygrał 4:1 i 29 maja zmierzy się ze zwycięzcą konfrontacji między Chelsea a Realem Madryt.

Mahrez piłkarskim geniuszem

Manchester Evening News nie ukrywa na swojej pierwszej stronie radości z tego, że podopieczni Josepa Guardioli już 29 maja staną przed szansą osiągnięcia spektakularnego sukcesu. “Jedziemy do Stambułu” – głosi gazeta na swojej pierwszej strony, używając jednocześnie ciekawego zabiegu językowego.

Tymczasem Daily Mail poświęca pięć stron ekipie z Etihad Stadium na swoich łamach. Hasło “Ludzie Pepa tańczą na lodzie” – odnosi się jednocześnie do burzy gradowej, która miała miejsce nad obiektem Man City we wtorkowy wieczór przed starciem spotkania z PSG. “Siła miasta jest częścią jego piękna” – czytamy dalej.

The Telegraph nie szczędzi z kolei pochwał w kierunku Riyada Mahreza, uznając go za głównego architekta sukcesu The Citizens. Algierczyk strzelił trzy gole w bojach przeciwko PSG. We wtorkowym boju z zespołem z Paryża zaliczył dublet. Taki stan rzeczy sprawił, że The Guardian również był zachwycony postawą byłego zawodnika między innymi Leicester City, czy Le Havre.

Z dzienników francuskich po występie paryżan wypływa natomiast rozpacz. L’Equipe w lapidarny sposób skomentował występ mistrzów Ligue 1: “The End” – czytamy. W Niemczech, gdzie Bayern Monachium został znokautowany przez PSG w poprzedniej rundzie rozgrywek, Kicker też jest pod wrażeniem gry Mahreza.

« The end » en une du journal L'Équipe du mercredi 5 mai#MCIPSG pic.twitter.com/lDKUmtJ6Dk — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2021

Mbappe i Neymar zakończą przygody z PSG?

Swojego entuzjazmu nie ukrywają także gazety w Hiszpanii. Po pierwsze dlatego, że jest szansa na to, że Josep Guardiola skonfrontuje swoje siły z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów. Królewscy dzisiaj powalczą o to w Londynie, mierząc się z Chelsea. Drugi powód dotyczy natomiast tego, że niebawem w lidze hiszpańskiej grać mogą Kylian Mbappe i Neymar.

Kataloński dziennik Sport nie owija w bawełnę. Zdaniem dziennikarze tego medium Brazylijczyk po odpadnięciu PSG z Ligi Mistrzów może podjąć decyzję o zakończeniu swojej przygody z klubem z Paryża. Mundo Deportivo także na swoich łamach rozpisało się o Neymarze. AS daje do zrozumienia z kolei, że PSG może spotkać katastrofa, odnosząc się do przyszłości nie tylko reprezentanta Brazylii, ale też mistrza świata z 2018 roku.