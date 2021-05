Paris Saint-Germain przegrał we wtorkowy wieczór z Manchesterem City w spotkaniu 1/2 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu ekipa z Ligue 1 uległa przedstawicielom Premier League 1:4. Po zakończeniu spotkania kilka zdań przed kamerą RMC Sport wyraził natomiast dyrektor sportowy mistrzów Francji.

PSG przed kolejnymi wyzwaniami

Paris Saint-Germain nie znalazło panaceum na defensywę The Citizens w meczu rozgrywanym na Etihad Stadium. Paryżanie przegrali 0:2 i pożegnali się z elitarnymi rozgrywkami.

– Dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów w zeszłym roku, grając jak równy z równym przeciwko Bayernowi. W tym sezonie wyeliminowali z tych rozgrywek Barcelonę i ten sam Bayern. W rywalizacji przeciwko Man City byliśmy lepsi w dwóch połowach, na cztery. Ogólnie jednak jestem zdania, że Man City zasłużył na awans do finału przez swoją pracę – mówił Leonardo przed kamerą RMC Sport.

Przedstawiciel PSG wypowiedział się też na temat sędziowania. – Nie chcę oceniać naszej porażki poprzez odpowiedzi na pytania o sędziego. Chociaż było sporo sytuacji, które nie zostały odpowiednio ocenione. Koncentrujemy się jednak na sobie i pracy, która przed nami – zaznaczył Brazylijczyk.

Dużymi krokami zbliża się okienko transferowe. Czy w związku z tym kibice paryżan mogą liczyć na duże transfery? – Możemy się poprawić. Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn Europy, to solidna podstawa i to nie ulegnie zmianie. Mamy mocną drużynę. Rozwijamy się, ale kilka szczegółów musi ulec poprawie – powiedział Leonardo.

Jaka przyszłość czeka Mbappe i Neymara?

To, co elektryzuje kibiców na całym świecie, to przyszłość Kylian Mbappe i Neymara. Wymieniona dwójka ma umowy ważne do końca czerwca 2022 roku. W związku z tym już w styczniu piłkarze będą mogli prowadzić rozmowy z ewentualnymi nowymi pracodawcami, jeśli nie zdecydują się na przedłużenie kontraktów. Dużo mówi się też o tym, że Mbappe i Neymar mogą zmienić klub już latem tego roku.

– Szczerze mówiąc, to nie miejsce i pora na podejmowanie decyzji ani ogłaszanie czegokolwiek. Musimy być dumni z tego, czego dokonaliśmy. Z optymizmem patrzę w przyszłość – podsumował dyrektor sportowy PSG.