Chelsea pokonała u siebie Real Madryt (2:0) po golach Timo Wernera i Masona Mounta. The Blues mogli wygrać ten mecz znacznie wyżej, ale byli nieskuteczni pod bramką Thibaut Courtois. Londyńczycy zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Chelsea świadomie oddała piłkę

Thomas Tuchel w pierwszej połowie nastawił swoją drużynę na kontrataki. Królewscy częściej posiadali piłkę, ale Chelsea była znacznie konkretniejsza w swoich atakach. Już w 12. minucie Antonio Ruediger bombą z dystansu przetestował Thibaut Courtois. Kilka akcji później, po pięknej zespołowej akcji, do siatki trafił Timo Werner, ale Niemiec znajdował się na spalonym. Na te sytuacje odpowiedział Karim Benzema, ale jego strzał obronił Edouard Mendy. A chwilę później prowadzili już gospodarze. Po szybkim przejęciu N’Golo Kante zagrał do Kaia Havertza. Niemiec usiłował przelobować Courtois, ale trafił w poprzeczkę. Do piłki dopadł Timo Werner i z metra trafił do bramki głową. Jedyną groźną okazją Los Blancos było kolejne uderzenie Benzemy, przy którym ponownie wykazał się Mendy.

Po zmianie stron atakowała już tylko Chelsea. Przed stuprocentowymi okazjami stanęli, kolejno, dwukrotnie Havertz, Mason Mount, a także Kante. W tych sytuacjach na ich drodze stawali jednak słupek, belgijski bramkarz oraz Fede Valverde. W końcówce Zinedine Zidane chciał postawić wszystko na jedną kartę, ale przełożenie nacisku na atak otworzyło Chelsea szersze korytarze do kontr. Jedną z nich wykorzystali w 85. minucie. Kante świetnie przejął i oddał piłkę Christianowi Pulisicowi. Amerykanin ruszą prawą stronną i wystawił futbolówkę Mountowi, a Anglikowi pozostało skierować ją do pustej bramki.

Real w całym spotkaniu wykreował sobie może dwie groźne sytuacje. The Blues, zaś, zdobyli dwa gole, choć równie uczciwie byłoby, gdyby mieli ich na koncie dwukrotnie więcej. Przed nami angielski finał Ligi Mistrzów i trzeba powiedzieć sobie wprost, że z obu półfinałów awansowały lepsze drużyny.