Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp z niecierpliwością czeka na pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W środowy wieczór The Reds na Anfield Road podejmować będą AC Milan, z którym w przyszłości toczyli kilka niesamowitych pojedynków.

Liverpool w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzy się w środę z Milanem

Jurgen Klopp podczas przedmeczowej konferencji prasowej wspominał między innymi pamiętny pojedynek obu drużyn w finale Ligi Mistrzów w 2005 roku

Niemiecki szkoleniowiec w samych superlatywach wypowiedział się na temat Zlatana Ibrahimovicia, który jednak z powodu kontuzji nie zagra w środowym meczu

Klopp przed meczem Liverpool – Milan

Dla Rossonerich jest to powrót do Ligi Mistrzów po kilku latach. Szkoleniowiec Liverpoolu spodziewa się ciężkiej przeprawy dla swojego zespołu. – Milan nie był w Lidze Mistrzów od lat, ale radzą sobie dobrze od 18 miesięcy. Ten sezon również rozpoczęli dobrze, więc będzie ciężko. Jest kilka fajnych meczów w tej Lidze Mistrzów, a to jeden z nich – powiedział Jurgen Klopp.

– W tym momencie chodzi o zdobycie wystarczającej ilości punktów, aby przejść dalej, więc nie powinniśmy tracić czasu. Dawno nie mieliśmy również meczu u siebie na Anfield z kibicami. Europejskie wieczory na Anfield… Nie mogę się doczekać, aby znów tego doświadczyć – kontynuował szkoleniowiec.

Pamiętny finał Ligi Mistrzów

Klopp podczas konferencji prasowej był również pytany o finał z 2005 roku, kiedy Liverpool wrócił do gry z wyniku 0:3 i zdobył trofeum. Jednym z bohaterów tego meczu był Jerzy Dudek. – Oczywiście tamtego wieczoru nie myślałem o oglądaniu drugiej połowy, bo poza szatnią Liverpoolu wszyscy myśleli, że mecz jest rozstrzygnięty. Pamiętam jak ratował nas Dudek. To było niewiarygodne – mówił Klopp.

– Przy wyniku 3:0 Milan wyglądał tak, jakby rozstrzygnął już mecz i wtedy stała się jedna z największych piłkarskich sensacji w historii – dodał.

Człowiek do zadań specjalnych

Podczas konferencji prasowej nie brakowało również pytań dotyczących Zlatana Ibrahimovicia. Wówczas nie było jeszcze wiadomo, że szwedzki napastnik Rossonerich na pewno nie zagra w środowym meczu z powodu kontuzji ścięgna Achillesa.

– Jest człowiekiem na wyjątkowe chwile. Jeśli on nie zagra, to będzie grał Giroud. To naprawdę dobrzy zawodnicy. Zlatan jest jednym z najlepszych, jakich widziała ta dyscyplina. On to wie i mówi nam o tym. Podoba mi się to. W jego baku wziąć jest paliwo, a on wyciska z niego każdą kroplę. Jest w stanie grać w każdej lidze i jest to wyjątkowe – dodał niemiecki szkoleniowiec The Reds.

