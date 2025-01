Liverpool zmierzy się z Lille w 7. kolejce Ligi Mistrzów. The Reds walczą o zachowanie fotelu lidera, zaś dla Les Dogues stawką jest zachowanie szans na bezpośredni awans do fazy pucharowej.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Stawką dla Liverpoolu zwycięstwo fazy ligowej i 10 mln euro premii

Liverpool do najbliższego spotkania z Lille podchodzi z pozycji lidera fazy ligowej Ligi Mistrzów. Aktualnie podopieczni The Reds mają 3 punkty przewagi nad drugą Barceloną. Ewentualne zwycięstwo i korzystne wyniki na innych boiskach mogą sprawić, że już we wtorek przypieczętują wygraną w fazie ligowej. Zakończenie pierwszego etapu rozgrywek to również dodatkowa premia finansowa w postaci 10 mln euro.

The Reds w ostatnim czasie notują różne wyniki. Począwszy od remisu z manchesterem United, przez porażkę z Tottenham aż po zwycięstwa z Accrington i Brentford. Na uwagę w zespole Arne Slota zasługuje Darwin Nunez, który w ostatnim meczu rozstrzygnął losy spotkania, zdobywając dwie bramki w doliczonym czasie gry.

Czy Lille nadal będzie kontynuować piękną historię?

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów obfituje w kilka zaskakujących historii. Jedną z nich jest niespodziewana forma OSC Lille. Francuzi zajmują 8. miejsce i są na dobrej drodze, aby wywalczyć bezpośredni awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W poprzednich meczach pozbawili zwycięstwa Real Madryt (1:0) czy Atletico Madryt (3:1). Ponadto zabrali cenne punkty Juventusowi (1:1).

Korzystny wynik na Anfield Road otworzy im autostradę do upragnionego awansu, ponieważ w ostatniej kolejce zmierzą się z Feyenoordem. Biorąc pod uwagę dyspozycję w Lidze Mistrzów, mają pełne prawo myśleć o sprawieniu kolejnej sensacji.

Mecze drużyny Liverpool FC Brentford (0.77 xG) 0 Liverpool FC (3.39 xG) 2 Nottingham Forest (0.33 xG) 1 Liverpool FC (1.95 xG) 1 Tottenham 1 Liverpool FC 0 Liverpool FC (2.73 xG) 2 Manchester United (1.53 xG) 2 West Ham (0.46 xG) 0 Liverpool FC (2.87 xG) 5 Mecze drużyny Lille Lille (1.04 xG) 2 Nice (2.02 xG) 1 Olympique Marsylia 1 (4) Lille 1 (5) Auxerre (0.99 xG) 0 Lille (1.46 xG) 0 Lille (1.76 xG) 1 Nantes (0.97 xG) 1 Rouen 0 Lille 1

Ostatnie wyniki dają cień szansy Lille

Jeśli wziąć pod uwagę ostatnie wyniki obu drużyn, to w lepszej formie są goście. Lille nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich spotkań, sięgając po drodze po 3 zwycięstwa m.in. z Niceą i Olympique Marsylią. Z kolei Liverpool ma na swoim koncie triumf zwycięstwo w ostatniej kolejce z Brentford i trzecioligowym Accrington. Reszta wyników to rozczarowujący remis z Man United i Nottingham oraz porażka z Tottenhamem.

Liverpool – Lille: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Lille Bruno Génésio Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Lille Bruno Génésio Rezerwowi 3 Wataru Endo 7 Luis Diaz 8 Dominik Szoboszlai 14 Federico Chiesa 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 1 Vito Mannone 2 Aissa Mandi 5 Gabriel Gudmundsson 11 Osame Sahraoui 16 Marc Aurele Caillard 27 Mohamed Bayo 29 Ethan Mbappe 31 Ismaily 32 Ayyoub Bouaddi 35 Isaac Cossier

Liverpool – Lille: kontuzje i zawieszenia

W kadrze Liverpoolu z powodu kontuzji zabraknie czterech zawodników. Z meczu przeciwko Lille wykluczeni są Joel Matip, Joe Gomez, Diogo Jota i Luis Diaz. Z kolei po stronie francuskiego zespołu lista niedostępnych piłkarzy jest znacznie dłuższa. Bruno Genesio nie będzie mógł skorzystać z takich graczy jak: Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappe, Tiago Santos, Edon Zhegrova czy Jonathan David.

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025 Diogo Jota Stłuczenie Niepewny Luis Diaz Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Lille Zawodnik Powrót Samuel Umtiti Kontuzja kolana Koniec stycznia 2025 Nabil Bentaleb Problemy z sercem Koniec stycznia 2025 Ethan Mbappe Uraz uda Koniec stycznia 2025 Tiago Santos Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Edon Zhegrova Uraz mięśnia Około 1-2 tygodnie Matias Fernandez-Pardo Uraz więzadła Połowa lutego 2025 Jonathan David yellow-cards Po 1 meczu Alexsandro Ribeiro yellow-cards Po 1 meczu

Starcie Dawida z Goliatem, bukmacherzy nie dają szans Lille

Wybór bukmacherów co do faworyta najbliższego meczu nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Według analityków zapowiada się starcie Dawida z Goliatem, gdzie z pozycji underdoga do rywalizacji przystąpi OSC Lille. Kurs na wygraną gości wynosi aż 9.90, zaś zwycięstwo Liverpoolu można dodać do kuponu ze współczynnikiem 1.30. Remis oszacowano z kursem 5.90.

Liverpool FC Lille 1.30 5.90 9.90 Kursy mogą ulec zmianie.