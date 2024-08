ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Liga Mistrzów wraca do Telewizji Polskiej

Prawa do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów na sezon 2024/2025 nabył CANAL+. Już w ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze transmisje, a mianowicie pokazano mecze decydującej rundy eliminacji do fazy głównej rozgrywek.

Jak się okazuje, wybrane mecze Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć również w Telewizji Polskiej. Znakomite wieści dla kibiców przekazał Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Według nawiązanego porozumienia łącznie w sezonie 2024/2025 na kanałach TVP odbędzie się 17 transmisji. Tradycyjnie będą one dotyczyły środowych spotkań, które zaplanowano na godzinę 21:00.

“Champions League wraca do Telewizji Polskiej! Na mocy porozumienia zawartego z Canal+, który w trzech najbliższych sezonach jest wyłącznym dysponentem praw do UCL na terytorium Polski, TVP będzie mogła transmitować wybrane mecze Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2024/25. Zaczniemy już od pierwszej kolejki fazy ligowej, poprzez nową rundę barażową, fazę pucharową aż do wielkiego finału” – napisał Jakub Kwiatkowski na platformie X.

Co ważne, oprócz regularnych transmisji w TVP po każdej kolejce będzie do obejrzenia magazyn skrótów. W ten sposób kibice będą mogli prześledzić wszystkie bramki z każdego spotkania.

