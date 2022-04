Źródło: The Times

fot. PressFocus Na zdjęciu: Julien Stephan w trakcie meczu Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów według najnowszych doniesień The Times może się niebawem zmienić. UEFA między innymi analizuje zrezygnowanie z rozgrywania spotkania rewanżowego w półfinale elitarnych rozgrywek.

The Times przedstawił informacje na temat planów dotyczących zmian w Lidze Mistrzów

Realny scenariusz związany jest z wprowadzeniem tzw. Final Four

Wycofany może zostać rewanżowy mecz półfinałowy, a ostatnie trzy spotkania rozgrywek miałby się odbyć w jednym miejscu

Liga Mistrzów w nowej/starej formule

Liga Mistrzów to rozgrywki piłkarskie, które elektryzują kibiców na całym świecie. W związku z tym, że nie tak dawno świat obiegła informacja o planach utworzenia Superligi, to władze Europejskiej Unii Piłkarskiej zaczęły analizować możliwość wprowadzenia zmian w rozgrywkach.

The Times przedstawił informacje, jakie pomysły na zmiany ma UEFA. Mowa między innymi o likwidacji rewanżowego meczu półfinałowego. Jednocześnie o awansie do finału miałoby decydować jedno spotkanie, które odbyłoby się na neutralnym terenie. Najbardziej realna opcja, to rozgrywanie meczów półfinałowych i finału w jednym tygodniu na jednym obiekcie.

W pewnym sensie Liga Mistrzów w nowej formule miałby odbywać się w końcowym etapie na podobnych zasadach, jak to miało miejsce w czasie jednego z sezonów w trakcie pandemii koronawirusa. Tymczasem jasne jest, że niewiele miejsc mogłoby dostosować się do nowych realiów organizowania Final Four elitarnych rozgrywek.

The Times przekonuje, że do nowego sposobu rozgrywania ostatniej fazy Ligi Mistrzów, włącznie z finałem mogłyby się dostosować kilka miast. Mowa między innymi o: Londynie, Rzymie, Paryżu, Madrycie, Berlinie, czy Stambule.

