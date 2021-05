Źródło: The Times

UEFA gotowa na rewolucję. Wszystko wskazuje na to, że istniejąca od ponad pięciu dekad zasada goli na wyjeździe w europejskich pucharach przejdzie niebawem do historii. Angielski The Times donosi, że zmiany, o które od dawna apeluje środowisko piłkarskie w końcu znalazły aprobatę ze strony komitetu rozgrywek klubowych UEFA.

Zasada goli na wyjeździe obowiązuje od lat 60. ubiegłego wieku w europejskich pucharach.

Pomimo krytyki środowiska piłkarskiego przepis ten wciąż obowiązuje. Z jego powodu w tym roku z LM odpadli Juventus i Bayern Monachium.

UEFA jest zdaniem mediów gotowa do zmian. Zatwierdzić musi je jeszcze Komitet Wykonawczy UEFA.

Absurd premiowania bramek na wyjeździe

W tym tygodniu, jak donoszą media na Wyspach Brytyjskich, zarekomendowano porzucenie tego przepisu. Od lat wzbudza on duże kontrowersje i spotykał się z krytyką nie tylko ze strony kibiców, ale i znanych osobistości ze świata futbolu. Absurd zasady goli na wyjeździe uwydatniła pandemia koronawirusa, kiedy trafienia na obcym terenie premiowały drużyny podczas meczów rozgrywanych na neutralnym gruncie.

Zasadę tę wprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku, gdy podróżowanie po Europie było znacznie bardziej problematyczne i męczące. Chciano więc w ten sposób premiować drużyny przyjezdne. Teraz, po ponad pięciu dekadach, rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

Boniek krytykował od dawna

Dlaczego @juventusfc odpadł ? Oprocz aspektów czysto sportowych, tylko dlatego, ze mamy jeszcze regułę zwaną „gol na wyjezdzie”…. czy nie czas to zmienić? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 9, 2021

Zmiana, jak donosi The Times, nie weszła jeszcze w życie, ale wszystko wskazuje na to, że tak ostatecznie się stanie. Zatwierdzić musi ją jeszcze Komitet Wykonawczy UEFA. Nie jest jeszcze jasne od kiedy nowe zasady miałyby obowiązywać. Być może dopiero od sezonu 2024-2025, gdy ruszy nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów.

Jedną z osób, które od dłuższego czasu krytykują zasadę goli na wyjeździe jest Zbigniew Boniek, który mówił w marcu niesprawiedliwym jego zdaniem odpadnieciu z Ligi Mistrzów Juventusu FC. Gary Lineker, Carlo Ancelotti i Jose Mourinho także należą do grona przeciwników premiowania drużyn strzelających na wyjeździe. UEFA była do tej pory głucha na głosy krytyki. Teraz, po latach, w końcu zmienia w tej sprawie zdanie.

