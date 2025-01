fot. ZUMA Press, Inc. / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Benfica – FC Barcelona. Wraca Liga Mistrzów po zimowej przerwie

Benfica i FC Barcelona to ekipy, które w tabeli Ligi Mistrzów dzieli różnica pięciu punktów. Katalończycy aktualnie plasuja się na drugiej pozycji. Z kolei na 15. miejscu zadomowiła się ekipa z Portugalii. Barca jednocześnie walczy o to, aby przypieczętować swój awans do 1/8 finału elitarnych rozgrywek. Podobny plan mają gracze Orłów, co zwiastuje pasjonujące starcie na Estadio da Luz.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

W roli faworyta do wtorkowej batalii w Lizbonie podejdą goście. FC Barcelona ma jednocześnie zamiar zmazać plamę po remisie z Getafe (1:1) w La Liga. Benfica natomiast w ostatnim czasie jest na fali wznoszącej, mogąc pochwalić się czterema zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki.

Z punktu widzenia polskiego kibica najistotniejsze jest to, czy w rywalizacji wezmą udział od pierwszej minuty Wojciech Szczęsny i Robert i Lewandowski. W kontekście polskiego bramkarza w mediach można znaleźć różne spekulacje. Chociaż najbardziej prawdopodobne ma być, że ostatecznie wystąpi Inaki Pena. Kapitan reprezentacji Polski może być natomiast spokojny o grę w pierwszym składzie drużyny dowodzonej przez Hansiego Flicka.

Ogólnie u gospodarzy najpewniej nie będą mogli zagrać: Renato Sanches i Tiago Gouvela. Z kolei hiszpańska drużyna będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak: Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal. Dani Olmo i Inigo Martinez.

Przewidywane składy na mecz Benfica – FC Barcelona

Benfica: Trubin – Bah, Araujo, Otamendi, Fernandez, Aursnes, Florentino, Kokcu, Amdouni, Pavlidis, Akturkoglu

FC Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski.

