Como zainteresowane pozyskaniem Erica Garcii

FC Barcelona nie ma planów długoterminowych z Erikiem Garcią. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że niebawem zawodnik zakończy współpracę z klubem z La Liga. Jeden ze scenariuszów zakłada, że piłkarz trafi do Serie A, co sugeruje serwis Fichajes.net.

24-letni piłkarz ma kontrakt ważny z Katalończykami do 2026 roku. Tymczasem hiszpański portal zajmujący się transferami podaje, że Eric Garcia niechciany w Barcy może niebawem wylądować w lidze włoskiej. Zainteresowane transferem z udziałem 11-krotnego reprezentanta Hiszpanii ma być Como, gdzie szkoleniowcem jest Cesc Fabregas.

Dla beniaminka Serie A pozyskanie jednak gracza pokroju Erica Garcii to duże wyzwanie, mając na względzie wymagania finansowe zawodnika. Hiszpański gigant między innymi z tego powodu chce rozstać się z piłkarzem, mając plan, aby lista płac została nieco odciążona. Jeśli to by się udało, to władze Blaugrany mogłyby spróbować pozyskać na przykład Marcusa Rashforda z Manchesteru United.

Como w każdym razie nie jest jedynym klubem, który chce mieć hiszpańskiego defensora u siebie. Erica Garcia znalazł się też na radarze Girony czy Newcastle United. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 16 meczach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę. Rynkowa wartość piłkarz kształtuje się na poziomie mniej więcej 18 milionów euro.

